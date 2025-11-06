У листопаді 2025 року у Києві відбудеться низка подій на будь-який смак. Від яскравих концертів і театральних вистав до імпровізаційних шоу і танцювальних вечірок.

Заклади Caribbean Club і Pepper’s Club, як завжди, задають ритм столичним вечорам. У програмі — великі сольники, триб’юти, вар’єте, стендапи, джазові концерти та живі вечірки з бендами. Осінь тут звучить гучно, щиро й по-київськи тепло — саме так, як уміють ці два клуби.

Куди піти в Києві у листопаді 2025 року – дивіться повну афішу подій далі у нашому матеріалі.

Вистава Наші Кайдаші

Актор Євген Олійник, який під час повномасштабного вторгнення став театральним продюсером та створив один із найуспішніших театрів, запрошує на виставу Наші Кайдаші.

Цю виставу вже охрестили справжнім майстер-класом з життя на сцені із усмішкою, гумором і коханням. У ній грають: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Ольга Сумська, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Ірина Кудашова та Олександр Піскунов. Це історія родини у сучасній і неймовірній пригоді, яка близька кожному українцю. Вона про усіх нас.

Коли: 15-16 листопада, 18:00

Де: Будинок офіцерів ЗСУ (вул. М.Грушевського, 30/1)

Вхід: 450 – 1 990 грн

Концерт ВУЗВ

Легендарний гурт Вхід у Змінному Взутті (ВУЗВ) виступить у Києві з першим сольним концертом за останні три десятиліття.

Подія обіцяє стати справжнім святом українського хіп-хопу, на якому прозвучать не лише культові треки гурту, а й відбудеться спільний виступ із відомими українськими та закордонними артистами.

ВУЗВ — один із піонерів українського репу та хіп-хопу, заснований у 1989 році. Саме цей гурт стояв біля витоків української урбан-культури, поєднавши речитатив, іронію й народну поетику у власному стилі.

Їхні хіти Сірко, Час минає, Каролін, Бо вже той день коли стали символами епохи 1990-х, а виступ на Червоній Руті-95 закріпив за ВУЗВ статус першопрохідців сцени.

Після тривалої паузи гурт знову повертається — сильніший, досвідченіший і сповнений бажання поділитися новою енергією.

Коли: 30 листопада, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вхід: 500 – 2 000 грн

Благодійні концерти #НаШапку

У листопаді Pepper’s Club продовжує серію благодійних заходів #НаШапку: 6 листопада відроджуватимуть традицію караоке з ветераном і ведучим Дмитром Моргуновим, 13-го відбудеться виступ Олени Тополі з живим бендом, 20-го — Юля Юріна разом із етноансамблем Ґвара, а 27-го — вибухові Drum&Tuba Band.

Вхід вільний, а всі донати спрямують у фонд Свої на кісткові імпланти та медичну допомогу пораненим захисникам.

Коли: 6, 13, 20, 27 листопада, 18:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: вільний

Серія шоу Королі Тріб’ютів

Щонеділі у Pepper’s Club проходять концерти Королі Триб’ютів, де оживає музика культових гуртів.

9 листопада гурт The Riders перенесе слухачів у світ The Doors, 16 листопада So What зіграє вибуховий триб’ют Metallica, а 23 листопада The Jack представить акустичну версію пісень AC/DC. Вхід вільний.

Коли: 9, 16, 23 листопада, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: вільний

Олексій Коган & Jazz in Kyiv Band

11 листопада Pepper’s Club запрошує на вечір латиноамериканських ритмів і бразильського настрою від Олексія Когана та Jazz in Kyiv Band.

У програмі — самба, босанова, латино-джаз і несподівані музичні сюрпризи. Музиканти створять атмосферу легкості, сонця і карнавальної безтурботності, де кожна нота звучить як ковток тепла.

Коли: 11 листопада, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 390 грн

Шоу Пашина 20. Битва імен

12 листопада відбудеться нова музична битва легенд від шоумена Павла Шилька (DJ Паші). На одній сцені зустрінуться три покоління музики — Стіві Вандер, Ленні Кравіц та The Weeknd.

Це унікальне шоу об’єднає живе виконання хітів, історії про культових артистів і інтерактив із публікою. Дві команди українських виконавців змагатимуться в музичному батлі, а переможця визначать глядачі.

Коли: 12 листопада, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 290 грн

Юрій Великий Від великого до смішного

18 листопада в Pepper’s Club пройде сольний концерт Юрія Великого, актора, коміка й пародиста, відомого за студією Квартал 95.

Його нова програма Від великого до смішного — це пародії на політиків і зірок, музичні номери, імпровізації й гострі спостереження за життям країни. У виступі бере участь дружина й партнерка коміка — Аліна Велика.

Коли: 18 листопада, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 490 грн

The Jazzy Sisters із програмою Heart & Soul

19 листопада в Pepper’s Club — концерт The Jazzy Sisters із live-бендом і програмою Heart & Soul.

Наживо пролунають хіти золотої епохи соулу 60-х: Sunny, Ain’t No Mountain High Enough, Don’t You Worry ’Bout a Thing, Bring It On Home to Me та інші композиції легендарних артистів — від Сема Кука і Марвіна Ґея до Арети Франклін і Стіві Вандера.

Коли: 19 листопада, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 200 грн

Кантрі-середа Дикий Захід від Merry Mary Band

Гурт Merry Mary Band запрошує в музичну подорож від паризьких вуличок до танцмайданчиків Америки. У програмі кантрі-середи Дикий Захід — суміш свінгу, французького манушу, діксі та джазової класики.

Слайд-гітара й кантрі-скрипка створять справжнє звучання вестерн-свінгу, що перенесе атмосферу Америки 50-х просто на сцену Pepper’s.

Коли: 26 листопада, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 250 грн

Танцювальні вечори у Pepper’s Club

У листопаді Pepper’s Club продовжує серію танцювальних вечорів із живими виступами. Щоп’ятниці та щосуботи тут звучатимуть рок, попкавери, українські треки та улюблені хіти, які хочеться співати вголос.

На сцену вийдуть Real live band, Sweet & Soul, Maski Band, No Comments, Pentagon, F.L.I.R.T. та EVDNCE — а кожен вечір перетвориться на зустріч драйву й музики. Це ідеальне місце, щоб відірватися від буденності, потанцювати, підспівати улюбленим композиціям і просто відпочити.

Коли: щоп’ятниці та щосуботи, 18:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 250 грн

Вистави театру Чорний Квадрат

У листопаді на сцені Caribbean Club — вистави театру Чорний Квадрат, відомого своїм відвертим гумором і гострими сюжетами. У програмі — історії про кохання, секс, стосунки та пошуки себе. Серед постановок:

8 листопада — Ігри для дорослих

12 листопада — Topless. Все включено

15 листопада — Хто кого хоче…?

19 листопада — Щастя завжди поруч

26 листопада — Абетка сексу від А до Я

29 листопада — Секс. Тимчасово доступний.

Коли: 8, 12, 15, 19, 26 і 29 листопада

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 390 грн

Sex improv від Kvadrat Шоу

6 листопада гостей Caribbean Club чекає вибухове імпровізаційне шоу Sex improv від Kvadrat Шоу та театру Чорний квадрат. Це поєднання театру, стендапу й інтерактиву, де глядачі впливають на перебіг вистави.

Усе, що відбувається на сцені, — результат моменту: без сценарію, без цензури, з гумором і повною непередбачуваністю. На сцені — Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Євген Амаріца та Олександр Розвяков.

Коли: 6 листопада, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 420 – 850 грн

Мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте Рояль

Легендарне шоу Рояль уже понад п’ять років збирає аншлаги завдяки поєднанню естетики вар’єте, живого вокалу й чуттєвих постановок.

Тут на гостей чекає ексклюзивний вечір для дорослих (21+) із музичними перформансами, танцювальними номерами й атмосферою паризького кабаре. У вартість квитка входить пляшка просеко або вина на двох.

Зіркова вокалістка шоу 7, 14 і 28 листопада — Lida Lee, 21-го на сцену вийде український співак, переможець п’ятого сезону українського вокального шоу X-Фактор Дмитро Бабак. Шоу мають благодійну мету — під час них збирають кошти на підтримку ЗСУ.

Коли: 7, 14, 21 і 28 листопада, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 1 390 – 2 990 грн

Caribbean Disco Party

Щосуботи Caribbean Club вибухатиме фірмовими Caribbean Disco Party — вечірками, де тропічні ритми поєднуються з енергією світових танцювальних хітів.

На сцені виступлять кавер-гурти F.L.I.R.T., TOKYO та REAL BAND, а DJ Mustafaev триматиме танцмайданчик у постійному русі. Це живий звук, драйв і атмосфера, у якій хочеться забути про час.

Коли: 8, 15, 22 листопада, 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 290 – 590 грн

Концерт Юрія Годо

13 листопада відбудеться сольний концерт всесвітньо відомого українського тенора Юрія Годо, якого називають “золотим голосом Іспанії”.

Артист виступав на найпрестижніших сценах світу — від Carnegie Hall у Нью-Йорку до Real Opera в Мадриді, має дві міжнародні премії Billboard, номінацію на Grammy і виняткову відзнаку від королеви Іспанії. У програмі — авторський проєкт Бельканто по-українськи, у якому народні пісні зазвучать у сучасному аранжуванні.

Коли: 13 листопада, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 490 – 1 490 грн

Kyiv City Big Band Autumn at Chestnut Town

Осінній Київ отримає свій джазовий саундтрек у виконанні біг-бенду професіоналів.

Наживо пролунають вічні хіти Френка Сінатри, Майкла Бубле та Діна Мартіна — музика, що не старіє і звучить по-особливому в живому виконанні. На сцені — віртуозний оркестр Kyiv City Big Band і вокаліст Павло Пігура.

Коли: 16 листопада, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 490 – 1 490 грн

Концерт BURLA

Цього вечора сцена Caribbean Club належатиме молодому українському виконавцю BURLA — він презентує новий альбом Люблю тебе, коли…

Артист, відомий своїми щирими піснями про кохання, представить ексклюзивну програму із живим звучанням, прем’єрами нових треків і запрошеними зірками.

Коли: 20 листопада, 20:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 450 – 1 100 грн

Grand Concert | Dislocados 20 years

23 листопада у Caribbean Club — ювілейний концерт Dislocados Зникла сальса: гучна справа Dislocados. У день святкування 20-річчя гурту трапляється неймовірне — зникає сальса, і лише драйвові ритми, детективна інтрига та публіка зможуть допомогти її повернути.

Під час концерту гурт презентує нову пісню Палає, покаже себе в несподіваних ролях і виступить разом із Dmitry Aleksandrov Trio та Infinito String Music.

Коли: 23 листопада, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390 – 890 грн

Концерт YAGODA

Співачка YAGODA виступить із концертом у межах свого першого всеукраїнського туру. Її пісні — це щирі історії про кохання, втрату й силу почуттів, а хіт Я ніколи нікому тебе не віддам став справжнім трендом TikTok і підкорив мільйони слухачів.

Коли: 25 листопада, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 450 – 900 грн

ABBA Tribute Show

Caribbean Club запрошує на триб’ют-шоу ABBA Tribute від гурту Gimme Some Music, першого професійного українського триб’ют-бенду легендарної шведської четвірки.

Наживо пролунають хіти Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Gimme! Gimme! Gimme! — пісні, які вже пів століття залишаються улюбленими на танцмайданчиках у всьому світі.

Коли: 27 листопада, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390 – 990 грн

Концерт гурту ba.latskii

У фіналі осені — концерт, на який чекали фанати інді-попу. 30 листопада гурт ba.latskii вперше зіграє великий сольник у Caribbean Club, презентує мініальбом Звичка та виконає хіти Ти так мало говориш, Дощі й Пообіцяй.

Коли: 30 листопада, 18:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 500 – 890 грн

Актуальний розклад подій і квитки — на caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua. У разі повітряної тривоги – можна скористатися найближчим укриттям.

