В среду, 5 ноября, на Филиппинах состоялся 25-й юбилейный конкурс красоты Мисс Земля. Украину представляла Мария Желяскова.

Девушка вошла в восьмерку финалисток и получила титул Вице Мисс Земля 2025. Об этом Желяскова рассказала на личной странице в Instagram, опубликовав фото с конкурса.

Украинка получила титул Вице Мисс Земля 2025

Мария подчеркнула, что с гордостью представляла Украину на международном конкурсе красоты и эта победа для нее очень важна.

— Я безгранично счастлива! Три незабываемые недели на Филиппинах — это был путь мечты, который начался с победы на конкурсе Мисс Одесса, затем — национальная корона Мисс Украина-Земля, и теперь третья победа, такая особенная и важная, — написала она.

Желяскова добавила, что благодарна за возможность поднимать флаг Украины перед всем миром. Также Мария поблагодарила своего национального директора Веронику Щипцову и всю команду Мисс Украина за поддержку, веру и надежду.

— Сегодня осуществилась история, которую наша страна вписала золотыми буквами в страницы конкурса Мисс Земля. Я невероятно счастлива и горда быть частью этого момента для Украины, — написала девушка.

Мария Желяскова родом из города Болград, что в Одесской области. Высшее образование она получила по специальности диктор и телеведущая, что в будущем стало основой для развития модельной карьеры.

Конкурс красоты Мисс Земля 2025 проходил в отеле Okada Manila, что в филиппинском городе Параньяке. Победу одержала представительница Чехии Натали Пушкинова. Ее короновала Джессика Лейн из Австралии, которая выиграла в прошлом году.

Фото: Мария Желяскова

