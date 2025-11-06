Українка Марія Желяскова здобула титул Віце Міс Земля: що відомо
- 5 листопада на Філіппінах відбувся конкурс краси Міс Земля 2025.
- Україну представляла Марія Желяскова.
- Дівчина увійшла до восьми фіналісток.
У середу, 5 листопада, на Філіппінах відбувся 25-й ювілейний конкурс краси Міс Земля. Україну представляла Марія Желяскова.
Дівчина увійшла до восьми фіналісток та здобула титул Віце Міс Земля 2025. Про це Желяскова розповіла на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з конкурсу.
Українка здобула титул Віце Міс Земля 2025
Марія наголосила, що з гордістю представляла Україну на міжнародному конкурсі красі і ця перемога для неї дуже важлива.
– Я безмежно щаслива! Три незабутні тижні на Філіппінах — це був шлях мрії, який розпочався з перемоги на конкурсі Міс Одеса, потім — національна корона Міс Україна-Земля, і тепер третя перемога, така особлива й важлива, – написала вона.
Желяскова додала, що вдячна за можливість піднімати прапор України перед усім світом. Також Марія подякувала своїй національній директорці Вероніці Щіпцовій та всій команді Міс Україна за підтримку, віру і надію.
– Сьогодні здійснилася історія, яку наша країна вписала золотими літерами у сторінки конкурсу Міс Земля. Я неймовірно щаслива та горда бути частиною цієї миті для України, – написала дівчина.
Марія Желяскова родом з міста Болград, що на Одещині. Вищу освіту вона здобула за спеціальністю диктор і телеведуча, що в майбутньому стало основою для розвитку модельної кар’єри.
Конкурс краси Міс Земля 2025 проходив у готелі Okada Manila, що в філіппінському місті Параньяке. Перемогу здобула представниця Чехії Наталі Пушкінова. Її коронувала Джессіка Лейн з Австралії, яка виграла торік.
Фото: Марія Желяскова