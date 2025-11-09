Седьмая неделя проекта Взвешенные и счастливые стала экватором сезона. Впереди – половина пути, поэтому борьба становится все более напряженной.

Как прошел 7 выпуск Взвешенные и счастливые 2025 от 9 ноября 2025 года и кто покинул проект – сообщает телеканал STB.UA.

Какая задача стояла перед командами

На этот раз тренеры – Марина Боржемская и Алексей Новиков – впервые соревновались между собой, ведь до этого видели результаты своей работы только во время взвешивания команд.

На седьмой неделе они решили испытать себя в командном соревновании между синими и желтыми.

За предыдущие шесть недель участники вместе сбросили 204 килограмма. На этом конкурсе они смогли буквально почувствовать этот вес – нужно было с помощью каната перетащить мешки общей массой 204 кг с одного берега на другой.

Затем снять их с каната и сложить на весы. Та команда, которая справилась быстрее, получала бонус — минус 2 кг на взвешивании.

Но задачу усложнили еще одним условием: каждая команда могла “выбить” участника соперников, добавляя к своему весу пазлы по 3 кг, из которых складывалось фото конкурента.

Для этого нужно было согласовать действия с тренером, который на противоположном берегу прикреплял часть пазла.

Во время соревнования жара и истощение сказались — в желтой команде Мая и Саша почувствовали ухудшение самочувствия.

Кроме того, синие сумели “выбить” из конкурса Вадима и Славка, что значительно ослабило позиции желтых.

После этого тренер Марина Боржемская приняла сложное решение — снять свою команду с испытания.

Победу в конкурсе одержала синяя команда.

Во время взвешивания желтая команда потеряла 18 кг, а синяя — 13 кг, но с учетом бонуса в -2 кг их результат составил 15 кг.

В процентном соотношении именно синие показали лучший результат — 2,27% против 2,15% у желтых. В зону риска попали Карина и Александр.

По итогам голосования участников в седьмом выпуске проекта Взвешенные и счастливые 2025 от 9 ноября шоу покинула Карина.

Что известно о Карине Колесниковой

Карине 24 года, она родом из города Синельниково Днепропетровской области. Работает продавцом.

С началом войны девушка активно занимается волонтерством: помогает военным на фронте, организует собрания, плетет сетки, печет выпечку и передает ее защитникам.

Ее муж Эдуард – военнослужащий. Он пропал без вести в зоне боевых действий.

Карина – старшая дочь в многодетной семье, на которую мать возложила ответственность за уход за младшими детьми.

С детства она имела лишний вес, из-за чего часто становилась объектом насмешек и сама начала стесняться собственного тела.

