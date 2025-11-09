Зважені та щасливі 2025: як минув 7 тиждень та хто залишив проєкт
- У сьомому випуску Зважені та щасливі 2025 синя команда перемогла у командному конкурсі та отримала бонус -2 кг.
- Жовта команда втратила 18 кг, синя - 15 кг з бонусом, показавши кращий відсотковий результат - 2,27% проти 2,15%.
- За підсумками голосування проєкт залишила 24-річна Карина Колесникова.
Сьомий тиждень проєкту Зважені та щасливі став екватором сезону. Попереду – половина шляху, тож боротьба стає дедалі напруженішою.
Як минув 7 випуск Зважені та щасливі 2025 від 9 листопада 2025 року та хто залишив проєкт – інформує телеканал STB.UA.
Яке завдання стояло перед командами
Цього разу тренери – Марина Боржемська та Олексій Новіков – уперше змагалися між собою, адже до цього бачили результати своєї роботи лише під час зважування команд.
На сьомому тижні вони вирішили випробувати себе у командному змаганні між синіми та жовтими.
За попередні шість тижнів учасники разом скинули 204 кілограми. На цьому конкурсі вони змогли буквально відчути цю вагу – потрібно було за допомогою канату перетягнути мішки загальною масою 204 кг з одного берега на інший.
Потім зняти їх із канату та скласти на ваги. Та команда, яка впоралася швидше, отримувала бонус – мінус 2 кг на зважуванні.
Але завдання ускладнили ще однією умовою: кожна команда мала змогу “вибити” учасника суперників, додаючи до своєї ваги пазли по 3 кг, з яких складалося фото конкурента.
Для цього потрібно було узгодити дії з тренером, який на протилежному березі прикріплював частину пазлу.
Під час змагання спека та виснаження далися взнаки – у жовтій команді Мая та Сашко відчули погіршення самопочуття.
Крім того, сині зуміли “вибити” з конкурсу Вадима та Славка, що значно послабило позиції жовтих.
Після цього тренерка Марина Боржемська ухвалила складне рішення – зняти свою команду з випробування.
Перемогу в конкурсі здобула синя команда.
Під час зважування жовта команда втратила 18 кг, а синя – 13 кг, але з урахуванням бонусу у -2 кг їхній результат становив 15 кг.
У відсотковому співвідношенні саме сині показали кращий результат – 2,27% проти 2,15% у жовтих. До зони ризику потрапили Карина та Олександр.
За підсумками голосування учасників у сьомому випуску проєкту Зважені та щасливі 2025 від 9 листопада шоу залишила Карина.
Що відомо про Карину Колесникову
Карині 24 роки, вона родом із міста Синельникове на Дніпропетровщині. Працює продавчинею.
З початком війни дівчина активно волонтерить: допомагає військовим на фронті, організовує збори, плете сітки, пече випічку та передає її захисникам.
Її чоловік Едуард – військовослужбовець. Він зник безвісти у зоні бойових дій.
Карина – старша донька у багатодітній родині, на яку мати поклала відповідальність за догляд за молодшими дітьми.
З дитинства вона мала зайву вагу, через що часто ставала об’єктом насмішок і сама почала соромитися власного тіла.