Сьомий тиждень проєкту Зважені та щасливі став екватором сезону. Попереду – половина шляху, тож боротьба стає дедалі напруженішою.

Як минув 7 випуск Зважені та щасливі 2025 від 9 листопада 2025 року та хто залишив проєкт – інформує телеканал STB.UA.

Яке завдання стояло перед командами

Цього разу тренери – Марина Боржемська та Олексій Новіков – уперше змагалися між собою, адже до цього бачили результати своєї роботи лише під час зважування команд.

На сьомому тижні вони вирішили випробувати себе у командному змаганні між синіми та жовтими.

За попередні шість тижнів учасники разом скинули 204 кілограми. На цьому конкурсі вони змогли буквально відчути цю вагу – потрібно було за допомогою канату перетягнути мішки загальною масою 204 кг з одного берега на інший.

Потім зняти їх із канату та скласти на ваги. Та команда, яка впоралася швидше, отримувала бонус – мінус 2 кг на зважуванні.

Але завдання ускладнили ще однією умовою: кожна команда мала змогу “вибити” учасника суперників, додаючи до своєї ваги пазли по 3 кг, з яких складалося фото конкурента.

Для цього потрібно було узгодити дії з тренером, який на протилежному березі прикріплював частину пазлу.

Під час змагання спека та виснаження далися взнаки – у жовтій команді Мая та Сашко відчули погіршення самопочуття.

Крім того, сині зуміли “вибити” з конкурсу Вадима та Славка, що значно послабило позиції жовтих.

Після цього тренерка Марина Боржемська ухвалила складне рішення – зняти свою команду з випробування.

Перемогу в конкурсі здобула синя команда.

Під час зважування жовта команда втратила 18 кг, а синя – 13 кг, але з урахуванням бонусу у -2 кг їхній результат становив 15 кг.

У відсотковому співвідношенні саме сині показали кращий результат – 2,27% проти 2,15% у жовтих. До зони ризику потрапили Карина та Олександр.

За підсумками голосування учасників у сьомому випуску проєкту Зважені та щасливі 2025 від 9 листопада шоу залишила Карина.

Що відомо про Карину Колесникову

Карині 24 роки, вона родом із міста Синельникове на Дніпропетровщині. Працює продавчинею.

З початком війни дівчина активно волонтерить: допомагає військовим на фронті, організовує збори, плете сітки, пече випічку та передає її захисникам.

Її чоловік Едуард – військовослужбовець. Він зник безвісти у зоні бойових дій.

Карина – старша донька у багатодітній родині, на яку мати поклала відповідальність за догляд за молодшими дітьми.

З дитинства вона мала зайву вагу, через що часто ставала об’єктом насмішок і сама почала соромитися власного тіла.

