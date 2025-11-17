Леся Никитюк высказалась о давлении общества в отношении ее личной жизни. Телеведущая призналась, что надоедливые вопросы о семейном положении преследовали ее очень много лет.

Никитюк о давлении в отношении замужества

Лесю возмущает то, что люди относятся к статусу “незамужняя” так, как будто это негативная характеристика личности.

— Вопрос “когда уже свадьба?” мне задают лет 15. И весело, и грустно наблюдать, как люди реагируют на мой семейный статус. Когда появился Дмитрий, все сразу начали писать: О, наконец-то! Потому что если я не показываю отношений, то, оказывается, автоматически одинока. Чаще всего так спрашивают пожилые женщины. Это давление. Почему я должна жить по их советам? Я даже иногда чувствовала себя виноватой, что не оправдываю чужих ожиданий. Но если подумать — какого черта? — поделилась телеведущая.

Никитюк призналась, что с годами научилась не реагировать на вопросы о свадьбе, ведь понимает, что люди это делают по инерции. Но в то же время ей хочется, чтобы общество менялось, ведь иногда их слова могут причинять боль.

— Представьте: в Хмельницком подруга нашей семьи услышала, как две девушки громко обсуждают, что я родила, но «наверное не сама, потому что в 37 это уже старая, наверное, это была суррогатная мать». Это унизительно. Хочу, чтобы общество поняло: быть незамужней в 37 — это ок. Рожать в 37, в 40, в 45 — тоже нормально. Замораживать яйцеклетки — нормально. Хватит осуждать. Надо учиться такту, — подчеркнула Никитюк.

