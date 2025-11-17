Леся Нікітюк висловилася про тиск суспільства щодо її особистого життя. Телеведуча зізналася, що надокучливі запитання про сімейний статус переслідували її дуже багато років.

Нікітюк про тиск щодо заміжжя

Лесю обурює те, що люди ставляться до статусу “незаміжня” так, ніби це є негативною характеристикою особистості.

– Запитання “коли вже весілля?” мені ставлять років 15. І весело, і сумно спостерігати, як люди реагують на мій сімейний статус. Коли з’явився Дмитро, усі одразу почали писати: О, нарешті! Бо якщо я не показую стосунків, то, виявляється, автоматично самотня. Найчастіше таке питають літні жінки. Це тиск. Чому я маю жити за їхніми порадами? Я навіть іноді почувалася винною, що не виправдовую чужих очікувань. Але якщо подумати — якого біса? – поділилася телеведуча.

Нікітюк зізналася, що з роками навчилася не реагувати на запитання про весілля, адже розуміє, що люди це роблять за інерцією. Але водночас їй хочеться, щоб суспільство змінювалося, адже іноді їхні слова можуть робити боляче.

– Уявіть: у Хмельницькому подруга нашої родини почула, як дві дівчини голосно обговорюють, що я народила, але “мабуть не сама, бо в 37 це вже стара, напевно, то була сурогатна матір”. Це принизливо. Хочу, щоб суспільство зрозуміло: бути незаміжньою у 37 — це ок. Народжувати в 37, у 40, у 45 — теж ок. Заморожувати яйцеклітини — ок. Досить осуджувати. Треба вчитись такту, – наголосила Нікітюк.

