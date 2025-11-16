Восьмая неделя проекта Взвешенные и счастливые 2025 стала одной из самых сложных для участников. Их ждали сразу два испытания, требующие не только физической выносливости, но и сообразительности и умения работать в команде.

На этой неделе впервые проект покинули сразу два участника. Кто покинул Взвешенные и счастливые 2025 в 8 выпуске от 16.11.2025 – сообщает телеканал STB.UA.

Восьмая неделя Взвешенные и счастливые 2025 – как прошел выпуск

На этой неделе ведущий Даниэль Салем подготовил для участников испытания, которые демонстрировали их способность находить баланс в тренировках, питании и командной работе.

— Чтобы похудеть и сохранить результат, нужно найти баланс: в питании – между разрешенным и запрещенным, в тренировках – между истощением и пользой для здоровья, в партнерстве – между собственным и командным интересом, – отметил Даниэль.

Первый конкурс недели проходил на специальных платформах, где участники отвечали на вопросы, касающиеся похудения.

На конструкции были обозначены места для стоп. Участники стартовали, стоя в наиболее удобной позиции — всей стопой. Каждый неправильный ответ заставлял отступать на место с меньшей опорной поверхностью, затрудняя команде удерживать равновесие.

Цель конкурса заключалась в том, чтобы продержаться дольше команды соперников. Первой упала Надежда из желтой команды, за что получила индивидуальный антибонус +1 кг на взвешивании.

Победу в этом конкурсе одержала команда синих, получив преимущество в следующем испытании недели.

Второй конкурс стал последней командной битвой сезона — на следующей неделе каждый участник станет самостоятельным игроком и получит индивидуальную цветную футболку.

Второе испытание проходило в бассейне: участники должны были провести мяч через водный лабиринт, управляя конструкцией только руками. Лабиринт состоял из четырех секторов, один из которых был ловушкой — если мяч попадал туда, команде приходилось начинать сначала.

На кону был серьезный бонус — минус 2 кг на взвешивании для победителей. Несмотря на преимущество синих, которые проходили конкурс вторыми и могли учесть ошибки соперников, победу в упорной борьбе одержала команда желтых.

Кто покинул Взвешенные и счастливые 2025 в 8 выпуске

Восьмая неделя оказалась решающей и в отношении исключений из проекта. По правилам, проект должны были покинуть сразу два участника: тот, кто сбросит наименьший процент веса, и тот, кого выберет команда, проигравшая взвешивание.

На взвешивании команда желтых сбросила 29 кг, а с учетом бонуса — 31 кг, тогда как синие — 11 кг. В процентах желтые показали 4,6%, а синие — 1,7%.

Наименьший процент веса сбросил Андрей Борис, поэтому именно он покинул проект первым, без голосования команды.

В номинацию также попали Виктория Армаш и Азат Азатян. Однако Азат сделал неожиданный шаг:

— Я не хочу, чтобы команда выбирала между мной и Викторией Армаш. Я хочу сам покинуть этот проект, — сказал Азат.

Что известно об Андрее Борисе и Азате Азатяне

Андрей Борис женат и имеет двух дочерей. Он — частный предприниматель и владельц кофейни во Львове. Андрей — переселенец из Мариуполя. До войны в течение 27 лет он занимался бизнесом по ремонту автомобилей.

Его семья уехала в первые дни полномасштабного вторжения. Андрей остался, потому что бизнес и сотрудники нуждались в его внимании.

Первый месяц войны он провел в своей квартире. Продуктов хватало, поэтому голодать не приходилось, однако стресс привел к быстрому набору веса. Продуктами он делился с соседями в обмен на воду.

Уехать из Мариуполя удалось 18 марта 2022 года. Уезжая, Андрей видел разрушение того, в что вкладывались годы его усилий.

Азат Азатян женат и воспитывает троих детей. Он возглавляет общественную организацию Хорошее место.

Азат родился в Армении, но из-за войны между Арменией и Азербайджаном семья переехала в Украину.

Долгое время они жили в Торезе в Донецкой области. События 2014 года заставили снова сменить место жительства. Семья жила в Киеве, Харькове, Ахтырке, а затем приобрела дом у моря в Бердянске.

Полномасштабное вторжение заставило их снова переехать — теперь семья живет в Запорожье.

С первых дней войны Азат активно волонтерил, помогал эвакуировать гражданских и семьи военных из опасных регионов, из-за чего попал в плен.

После возвращения домой у него осталась привычка есть поздно ночью, что стало одной из причин стремительного набора веса.

