Восьмий тиждень проєкту Зважені та щасливі 2025 став одним із найскладніших для учасників. Їх чекали одразу два випробування, що вимагали не лише фізичної витривалості, а й кмітливості та вміння працювати в команді.

Цього тижня вперше проєкт покинули одразу двоє учасників. Хто залишив Зважені та щасливі 2025 у 8 випуску від 16.11.2025 – інформує телеканал STB.UA.

Восьмий тиждень Зважені та щасливі 2025 – як пройшов випуск

Цього тижня ведучий Даніель Салем підготував для учасників випробування, які демонстрували їхню здатність знаходити баланс у тренуваннях, харчуванні та командній роботі.

– Щоб схуднути та зберегти результат, треба знайти баланс: у харчуванні – між дозволеним і забороненим, у тренуваннях – між виснаженням і користю для здоров’я, у партнерстві – між власним і командним інтересом, – зазначив Даніель.

Перший конкурс тижня проходив на спеціальних платформах, де учасники відповідали на запитання, що стосувалися схуднення.

На конструкції були позначені місця для стоп. Стартували учасники, стоячи на найзручнішій позиції – всією стопою. Кожна неправильна відповідь змушувала відступати на місце з меншою опорною поверхнею, ускладнюючи команді утримувати рівновагу.

Мета конкурсу полягала в тому, щоб протриматися довше за команду суперників. Першою впала Надія з жовтої команди, за що отримала індивідуальний антибонус +1 кг на зважуванні.

Перемогу в цьому конкурсі здобула команда синіх, отримавши перевагу в наступному випробуванні тижня.

Другий конкурс став останньою командною битвою сезону, адже наступного тижня кожен учасник стане самостійним гравцем і отримає індивідуальну кольорову футболку.

Друге випробування проходило у басейні: учасники мали провести м’яч через водний лабіринт, керуючи конструкцією тільки руками. Лабіринт складався із чотирьох секторів, один із яких був пасткою – якщо м’яч потрапляв туди, команді доводилося починати спочатку.

На кону був серйозний бонус – мінус 2 кг на зважуванні для переможців. Незважаючи на перевагу синіх, які проходили конкурс другими та могли врахувати помилки суперників, перемогу здобула команда жовтих у запеклій боротьбі.

Хто покинув Зважені та щасливі 2025 у 8 випуску

Восьмий тиждень виявився вирішальним і щодо виключень із проєкту. За правилами, проєкт мали покинути одразу двоє учасників: той, хто скине найменший відсоток ваги, і той, кого обере команда, що програє зважування.

На зважуванні команда жовтих скинула 29 кг, а з урахуванням бонусу – 31 кг, тоді як сині – 11 кг. У відсотках жовті показали 4,6%, а сині – 1,7%.

Найменший відсоток ваги скинув Андрій Боріс, тому саме він залишив проєкт першим, без голосування команди.

До номінації також потрапили Вікторія Армаш і Азат Азатян. Проте Азат зробив несподіваний крок:

– Я не хочу, щоб команда обирала між мною та Вікторією Армаш. Я хочу сам покинути цей проєкт, – сказав Азат.

Що відомо про Андрія Боріса та Азата Азатяна

Андрій Боріс одружений і має двох доньок. Він є приватним підприємцем та власником кав’ярні у Львові. Андрій – переселенець із Маріуполя. До війни протягом 27 років він займався бізнесом із ремонту автомобілів.

Його родина виїхала в перші дні повномасштабного вторгнення, а Андрій залишився, бо бізнес та співробітники потребували його уваги.

Перший місяць війни він провів у своїй квартирі. Продуктів вистачало, тож голодувати не доводилося, проте стрес спричинив швидкий набір ваги. Продуктами він ділився з сусідами в обмін на воду.

Виїхати з Маріуполя вдалося 18 березня 2022 року. Від’їжджаючи, Андрій бачив руйнування того, у що вкладалися роки його зусиль.

Азат Азатян одружений і виховує трьох дітей. Він очолює громадську організацію Гарне місце.

Азат народився у Вірменії, але через війну між Вірменією та Азербайджаном родина переїхала в Україну.

Тривалий час вони жили у Торезі на Донеччині. Події 2014 року змусили знову змінити місце проживання. Родина жила у Києві, Харкові, Охтирці, а потім придбала будинок біля моря у Бердянську.

Повномасштабне вторгнення змусило їх знову переїхати – тепер родина мешкає у Запоріжжі.

Від перших днів війни Азат активно волонтерив, допомагав евакуювати цивільних та родини військових із небезпечних регіонів, через що потрапив у полон.

Після повернення додому у нього залишилася звичка їсти пізно вночі, що стало однією з причин стрімкого набору ваги.

