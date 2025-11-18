Актор та амбасадор платформи United24 Лієв Шрайбер опинився в нью-йоркській лікарні після того, як відчув різкий сильний головний біль.

Спочатку він звернувся до свого лікаря, який порадив йому негайно пройти обстеження, тож Шрайбер відразу поїхав у клініку та залишився там на ніч.

Як почувається Лієв Шрайбер

Лікарі провели серію тестів, намагаючись встановити причину погіршення самопочуття. За словами джерел, 58-річний Шрайбер був при тямі, міг нормально говорити, ходити та вільно рухати кінцівками.

Медики поки не встановили точну природу нездужання. Представник актора уточнив, що госпіталізація була радше запобіжним заходом.

– З великої обережності Лієв поїхав до лікарні на обстеження, і станом на цей день йому вже дозволили повернутися до роботи, – заявив речник ввечері понеділка, 17 листопада.

Це не перший випадок, коли Шрайбер стикається з проблемами здоров’я, пов’язаними з різким головним болем. У 2024 році він розповів, що під час роботи в бродвейській постановці пережив рідкісний стан – транзиторну глобальну амнезію.

Сам актор тоді казав, що відчув сильний головний біль й зрозумів, що “щось не так”, коли не зміг пригадати ім’я своєї партнерки по сцені Емі Раян. На сцені його стан погіршився – він втратив здатність згадати текст і навіть назву вистави.

Лієв Шрайбер припускав, що пережив інсульт, однак МРТ не виявило крововиливу, з мозком також все виявилося гаразд. Лікарі пояснили, що такий стан може виникати через мігрень і зазвичай минає самостійно. Для нього характерна раптова втрата пам’яті, що триває протягом доби.

