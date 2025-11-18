Лієв Шрайбер потрапив до лікарні в Нью-Йорку: в якому стані амбасадор United24
- Лікар порадив Шрайберу негайно їхати на обстеження та залишитися на ніч.
- Медики проводять тести, щоби зʼясувати причину нездужання.
- У 2024 році актор пережив раптову короткотривалу амнезію, спричинену мігренню.
Актор та амбасадор платформи United24 Лієв Шрайбер опинився в нью-йоркській лікарні після того, як відчув різкий сильний головний біль.
Спочатку він звернувся до свого лікаря, який порадив йому негайно пройти обстеження, тож Шрайбер відразу поїхав у клініку та залишився там на ніч.
Як почувається Лієв Шрайбер
Лікарі провели серію тестів, намагаючись встановити причину погіршення самопочуття. За словами джерел, 58-річний Шрайбер був при тямі, міг нормально говорити, ходити та вільно рухати кінцівками.
Медики поки не встановили точну природу нездужання. Представник актора уточнив, що госпіталізація була радше запобіжним заходом.
– З великої обережності Лієв поїхав до лікарні на обстеження, і станом на цей день йому вже дозволили повернутися до роботи, – заявив речник ввечері понеділка, 17 листопада.
Це не перший випадок, коли Шрайбер стикається з проблемами здоров’я, пов’язаними з різким головним болем. У 2024 році він розповів, що під час роботи в бродвейській постановці пережив рідкісний стан – транзиторну глобальну амнезію.
Сам актор тоді казав, що відчув сильний головний біль й зрозумів, що “щось не так”, коли не зміг пригадати ім’я своєї партнерки по сцені Емі Раян. На сцені його стан погіршився – він втратив здатність згадати текст і навіть назву вистави.
Лієв Шрайбер припускав, що пережив інсульт, однак МРТ не виявило крововиливу, з мозком також все виявилося гаразд. Лікарі пояснили, що такий стан може виникати через мігрень і зазвичай минає самостійно. Для нього характерна раптова втрата пам’яті, що триває протягом доби.