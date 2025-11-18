Студия Disney представила первый официальный трейлер игровой адаптации своего хита Ваяна, известного в мировом прокате как Moana.

Лента перенесет на большой экран приключения дочери полинезийского вождя, отправляющейся на поиски легендарного героя Мауи.

Фильм Ваяна — трейлер и дата выхода

Главную роль в фильме сыграла 17-летняя актриса Кэтрин Лагая, а Дуэйн Джонсон, озвучивший полубога Мауи в мультфильме, теперь воплотит его образ еще и на экране.

– Ваяна – одна из моих любимых героинь. Мой дедушка родом из Фааала, Палаули, на острове Савай, а бабушка — из Леулумеога Туаи на главном острове Уполу в Самоа. Для меня честь представлять Самоа и все народы Тихого океана, а также девушек, похожих на меня, — сказала Кэтрин Лагая.

Премьера Ваяны в кинотеатрах запланирована на 10 июля 2026 года. Над сценарием к адаптации работал Джаред Буш, который написал и оригинальную историю для одноименного мультфильма. Режиссером ленты выступил Томас Кайл.

Реакция сети на трейлер

Игровой фильм впервые анонсировали во время встречи акционеров Disney в апреле 2023 года. Это самая быстрая адаптация в истории студии, когда между премьерами анимационного фильма и его игровой версии прошло менее десяти лет.

Пользователи в сети также обратили внимание на этот факт. К тому же поклонники Disney не ждут ничего нового от фильма, ведь трейлер ленты мало чем отличается от анимации.

По сути, это та же анимация, только с добавлением живых людей.

Это как если бы Sora и ChatGPT родили сына.

Термин “игровая адаптация” здесь очень трудно применить.

Похоже на трейлер, сделанный фанатом.

Выглядит так, будто Disney попросил ИИ сделать реальную версию фильма Ваяна.

Это выглядит более цифровым, чем оригинал.

То, что Ваяна получила римейк с живыми актерами раньше Холодного сердца – просто смешно, – пишут в комментариях.

Это уже не первый раз, когда фанаты разносили в пух и прах игровые адаптации любимых мультфильмов студии. Ранее с критикой столкнулись ленты Русалочка и Белоснежка.

В марте Disney даже отказалась от проведения громкой премьеры фильма Белоснежка в Великобритании, опасаясь негативной реакции из-за изменений в адаптации классического мультфильма.

