Ваяна возвращается: Disney выпустил первый трейлер и объявил дату премьеры
Студия Disney представила первый официальный трейлер игровой адаптации своего хита Ваяна, известного в мировом прокате как Moana.
Лента перенесет на большой экран приключения дочери полинезийского вождя, отправляющейся на поиски легендарного героя Мауи.
Фильм Ваяна — трейлер и дата выхода
Главную роль в фильме сыграла 17-летняя актриса Кэтрин Лагая, а Дуэйн Джонсон, озвучивший полубога Мауи в мультфильме, теперь воплотит его образ еще и на экране.
– Ваяна – одна из моих любимых героинь. Мой дедушка родом из Фааала, Палаули, на острове Савай, а бабушка — из Леулумеога Туаи на главном острове Уполу в Самоа. Для меня честь представлять Самоа и все народы Тихого океана, а также девушек, похожих на меня, — сказала Кэтрин Лагая.
Премьера Ваяны в кинотеатрах запланирована на 10 июля 2026 года. Над сценарием к адаптации работал Джаред Буш, который написал и оригинальную историю для одноименного мультфильма. Режиссером ленты выступил Томас Кайл.
Реакция сети на трейлер
Игровой фильм впервые анонсировали во время встречи акционеров Disney в апреле 2023 года. Это самая быстрая адаптация в истории студии, когда между премьерами анимационного фильма и его игровой версии прошло менее десяти лет.
Пользователи в сети также обратили внимание на этот факт. К тому же поклонники Disney не ждут ничего нового от фильма, ведь трейлер ленты мало чем отличается от анимации.
- По сути, это та же анимация, только с добавлением живых людей.
- Это как если бы Sora и ChatGPT родили сына.
- Термин “игровая адаптация” здесь очень трудно применить.
- Похоже на трейлер, сделанный фанатом.
- Выглядит так, будто Disney попросил ИИ сделать реальную версию фильма Ваяна.
- Это выглядит более цифровым, чем оригинал.
- То, что Ваяна получила римейк с живыми актерами раньше Холодного сердца – просто смешно, – пишут в комментариях.
Это уже не первый раз, когда фанаты разносили в пух и прах игровые адаптации любимых мультфильмов студии. Ранее с критикой столкнулись ленты Русалочка и Белоснежка.
В марте Disney даже отказалась от проведения громкой премьеры фильма Белоснежка в Великобритании, опасаясь негативной реакции из-за изменений в адаптации классического мультфильма.