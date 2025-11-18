Студія Disney представила перший офіційний трейлер ігрової адаптації свого хіта Ваяна, відомого у світовому прокаті як Moana.

Стрічка перенесе на великий екран пригоди дочки полінезійського вождя, що вирушає на пошуки легендарного героя Мауї.

Фільм Ваяна – трейлер та дата виходу

Головну роль у фільмі зіграла 17-річна акторка Кетрін Лаґая, а Двейн Джонсон, який озвучив напівбога Мауї в мультфільмі, тепер втілить його образ ще й на екрані.

– Ваяна – одна з моїх улюблених героїнь. Мій дідусь родом із Фааала, Палаулі, на острові Саваї, а бабуся — з Леулумеоґа Туаї на головному острові Уполу в Самоа. Для мене честь представляти Самоа та всі народи Тихого океану, а також дівчат, схожих на мене, – сказала Кетрін Лаґая.

Прем’єра Ваяни у кінотеатрах запланована на 10 липня 2026 року. Над сценарієм до адаптації працював Джаред Буш, який написав й оригінальну історію для однойменного мультфільму. Режисером стрічки виступив Томас Кайл.

Реакція мережі на трейлер

Ігровий фільм вперше анонсували під час зустрічі акціонерів Disney у квітні 2023 року. Це найшвидша адаптація в історії студії, коли між прем’єрами анімаційної стрічки та її ігрової версії минуло менше ніж десять років.

Користувачі в мережі також звернули увагу на цей факт. До того ж шанувальники Disney не чекають нічого нового від фільму, адже трейлер стрічки мало чим відрізняється від анімації.

Тож, по суті, це та сама анімація, тільки з додаванням живих людей.

Це якби Sora та ChatGPT народили сина.

Термін “ігрова адаптація” тут дуже важко застосувати.

Схоже на трейлер, зроблений фанатом.

Скидається на те, ніби Disney попросив ШІ зробити реальну версію фільму Ваяна.

Це має більш цифровий вигляд, ніж оригінал.

Те, що Ваяна отримала римейк з живими акторами раніше за Крижане серце – просто смішно, – пишуть в коментарях.

Це вже не перший раз, коли фанати розносять ущент ігрові адаптації улюблених мультфільмів студії. Раніше з критикою зіткнулися стрічки Русалонька та Білосніжка.

У березні Disney навіть відмовилася від проведення гучної прем’єри фільму Білосніжка у Великій Британії, побоюючись негативної реакції через зміни в адаптації класичного мультфільму.

