Ваяна повертається: Disney випустив перший трейлер й оголосив дату прем’єри
Студія Disney представила перший офіційний трейлер ігрової адаптації свого хіта Ваяна, відомого у світовому прокаті як Moana.
Стрічка перенесе на великий екран пригоди дочки полінезійського вождя, що вирушає на пошуки легендарного героя Мауї.
Фільм Ваяна – трейлер та дата виходу
Головну роль у фільмі зіграла 17-річна акторка Кетрін Лаґая, а Двейн Джонсон, який озвучив напівбога Мауї в мультфільмі, тепер втілить його образ ще й на екрані.
– Ваяна – одна з моїх улюблених героїнь. Мій дідусь родом із Фааала, Палаулі, на острові Саваї, а бабуся — з Леулумеоґа Туаї на головному острові Уполу в Самоа. Для мене честь представляти Самоа та всі народи Тихого океану, а також дівчат, схожих на мене, – сказала Кетрін Лаґая.
Прем’єра Ваяни у кінотеатрах запланована на 10 липня 2026 року. Над сценарієм до адаптації працював Джаред Буш, який написав й оригінальну історію для однойменного мультфільму. Режисером стрічки виступив Томас Кайл.
Реакція мережі на трейлер
Ігровий фільм вперше анонсували під час зустрічі акціонерів Disney у квітні 2023 року. Це найшвидша адаптація в історії студії, коли між прем’єрами анімаційної стрічки та її ігрової версії минуло менше ніж десять років.
Користувачі в мережі також звернули увагу на цей факт. До того ж шанувальники Disney не чекають нічого нового від фільму, адже трейлер стрічки мало чим відрізняється від анімації.
- Тож, по суті, це та сама анімація, тільки з додаванням живих людей.
- Це якби Sora та ChatGPT народили сина.
- Термін “ігрова адаптація” тут дуже важко застосувати.
- Схоже на трейлер, зроблений фанатом.
- Скидається на те, ніби Disney попросив ШІ зробити реальну версію фільму Ваяна.
- Це має більш цифровий вигляд, ніж оригінал.
- Те, що Ваяна отримала римейк з живими акторами раніше за Крижане серце – просто смішно, – пишуть в коментарях.
Це вже не перший раз, коли фанати розносять ущент ігрові адаптації улюблених мультфільмів студії. Раніше з критикою зіткнулися стрічки Русалонька та Білосніжка.
У березні Disney навіть відмовилася від проведення гучної прем’єри фільму Білосніжка у Великій Британії, побоюючись негативної реакції через зміни в адаптації класичного мультфільму.