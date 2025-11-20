Улицу в Харькове переименовали в честь Миська Барбары: реакция группы Мертвий півень
- Активисты предлагали назвать в честь Барбары центральную улицу Гаршина, но горсовет выбрал другой адрес.
- Группа Мертвий півень приветствовала переименование в честь фронтмена, впрочем, с замечанием.
- Мисько Барбара внезапно ушел из жизни в октябре 2021 года, за месяц до своего 50-летия.
Бывшая улица Грайворонская в Новобаварском районе Харькова отныне носит имя Миська Барбары – украинского музыканта, актера и фронтмена группы Мертвий півень.
Соответствующее решение депутаты горсовета приняли на внеочередной сессии.
В Харькове увековечили Миська Барбару
Еще в начале июня харьковское общество во главе с писателем Сергеем Жаданом предлагало переименовать в честь Барбары улицу Гаршина в центре города.
Активисты настаивали, что художник – одна из ключевых фигур харьковской культурной среды, а потому память о нем логично было бы увековечить именно в исторической части.
Однако горсовет решил переименовать Грайворонскую – улицу на окраине Новобаварского района.
Реакция группы Мертвий півень
Участники Мертвого півня приветствовали появление в городе топонима, названного в честь их фронтмена. Однако отметили, что предпочли бы, чтобы его имя носила одна из центральных улиц.
– К сожалению, она находится не в исторической среде города, что соответствовало бы таланту Миська. Но наконец-то это произошло. Потому что это достойное почтение. Спасибо всем, кто отстаивал эту инициативу, – говорится в заявлении группы.
Кто такой Мисько Барбара
Михаил (Мисько) Барбара родился 14 ноября 1971 года во Львове. В 1989 году стал сооснователем группы Мертвий півень, которая со временем приобрела статус культовой, в частности благодаря песням на стихи украинских поэтов.
В 1998 году он переехал в Харьков, присоединился к театру Арабески и оставался активным участником культурной жизни города. Артист также участвовал в музыкальных и художественных проектах, читал аудиокниги и поддерживал локальные инициативы.
Мисько Барбара внезапно ушел из жизни в октябре 2021 года, за месяц до своего 50-летия.
Фото: Мертвий півень