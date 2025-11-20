Бывшая улица Грайворонская в Новобаварском районе Харькова отныне носит имя Миська Барбары – украинского музыканта, актера и фронтмена группы Мертвий півень.

Соответствующее решение депутаты горсовета приняли на внеочередной сессии.

В Харькове увековечили Миська Барбару

Еще в начале июня харьковское общество во главе с писателем Сергеем Жаданом предлагало переименовать в честь Барбары улицу Гаршина в центре города.

Сейчас смотрят

Активисты настаивали, что художник – одна из ключевых фигур харьковской культурной среды, а потому память о нем логично было бы увековечить именно в исторической части.

Однако горсовет решил переименовать Грайворонскую – улицу на окраине Новобаварского района.

Реакция группы Мертвий півень

Участники Мертвого півня приветствовали появление в городе топонима, названного в честь их фронтмена. Однако отметили, что предпочли бы, чтобы его имя носила одна из центральных улиц.

– К сожалению, она находится не в исторической среде города, что соответствовало бы таланту Миська. Но наконец-то это произошло. Потому что это достойное почтение. Спасибо всем, кто отстаивал эту инициативу, – говорится в заявлении группы.

Кто такой Мисько Барбара

Михаил (Мисько) Барбара родился 14 ноября 1971 года во Львове. В 1989 году стал сооснователем группы Мертвий півень, которая со временем приобрела статус культовой, в частности благодаря песням на стихи украинских поэтов.

В 1998 году он переехал в Харьков, присоединился к театру Арабески и оставался активным участником культурной жизни города. Артист также участвовал в музыкальных и художественных проектах, читал аудиокниги и поддерживал локальные инициативы.

Мисько Барбара внезапно ушел из жизни в октябре 2021 года, за месяц до своего 50-летия.

Фото: Мертвий півень

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.