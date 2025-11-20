Колишня вулиця Грайворонська в Новобаварському районі Харкова відтепер носить ім’я Міська Барбари – українського музиканта, актора та фронтмена гурту Мертвий півень.

Відповідне рішення депутати міськради ухвалили на позачерговій сесії.

У Харкові увічнили Міська Барбару

Ще на початку червня харківська громадська спільнота на чолі з письменником Сергієм Жаданом пропонувала перейменувати на честь Барбари вулицю Гаршина в центрі міста.

Активісти наполягали, що митець – одна з ключових фігур харківського культурного середовища, а тому пам’ять про нього логічно було б увічнити саме в історичній частині.

Однак міськрада вирішила перейменувати Грайворонську – вулицю на околиці Новобаварського району.

Реакція гурту Мертвий півень

Учасники Мертвого півня привітали появу у місті топоніма, названого на честь їхнього фронтмена. Проте зауважили, що воліли б, аби його імʼя носила одна з центральних вулиць.

– На жаль, не в історичному середовищі міста вона знаходиться, що б пасувало таланту Міська. Але нарешті це сталось. Бо це про гідне шанування. Дякуємо усім, хто відстоював цю ініціативу, – йдеться в заяві гурту.

Хто такий Місько Барбара

Михайло (Місько) Барбара народився 14 листопада 1971 року у Львові. У 1989-му став співзасновником гурту Мертвий півень, який з часом набув статусу культового, зокрема завдяки пісням на вірші українських поетів.

У 1998 році він переїхав до Харкова, приєднався до театру Арабески та залишався активним учасником культурного життя міста. Артист також брав участь у музичних і мистецьких проєктах, читав аудіокниги та підтримував локальні ініціативи.

Місько Барбара раптово пішов з життя у жовтні 2021 року, за місяць до свого 50-річчя.

Фото: Мертвий півень

