Фагота застукали на прогулке за руку с молодой девушкой: лидер ТНМК отреагировал
Лидер группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, прокомментировал скандальное видео, на котором его якобы застукали на прогулке с молодой девушкой.
Пара шла по улицам Львова и держалась за руки. Хотя кадры были сняты со спины, пользователи сети разглядели, что на видео якобы изображен Фагот.
Это смутило поклонников музыканта, ведь известно, что уже длительное время он находится в отношениях с дизайнером Ольгой Навроцкой, а на видео точно была не она.
Реакция Фагота на скандальное видео
Журналистка проекта Ранок у великому місті Ксения Малинюк поинтересовалась у лидера группы ТНМК, с кем он гулял по улицам Львова и все ли в порядке в их отношениях с Навроцкой.
Фагот не стал конкретно отвечать на вопрос, а вместо этого отметил, что в сети могут писать и говорить что угодно.
— Многое говорят. Говорят: когда вас нет, о вас так говорят. Так вот… Передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить. Пишут многое… Зачем комментировать все, что не хочешь комментировать. Писать могут очень многое, — сказал Олег Михайлюта.
Также Фагот добавил, что мог держаться за руку с кем угодно.
— Я не знаю, о чем вы именно говорите, о каком видео, поэтому зачем сейчас об этом говорить? Я мог с кем угодно за ручки держаться, — сказал музыкант.
Фото: Олег Михайлюта