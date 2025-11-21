Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, прокоментував скандальне відео, на якому його нібито заскочили на прогулянці з молодою дівчиною.

Пара йшла вулицями Львова і трималася за руки одне з одним. Хоч кадри були зроблені зі спини, користувачі мережі розгледіли, що на відео нібито зображений Фагот.

Це збентежило шанувальників музиканта, адже відомо, що вже тривалий час він перебуває у стосунках із дизайнеркою Ольгою Навроцькою, а на відео точно була не вона.

Реакція Фагота на скандальне відео

Журналістка проєкту Ранок у великому місті Ксенія Малинюк поцікавилася у лідера гурту ТНМК, з ким він гуляв вулицями Львова та чи все гаразд у їхніх стосунках із Навроцькою.

Фагот не став конкретно відповідати на запитання, а натомість зазначив, що у мережі можуть писати і говорити будь-що.

– Багато чого говорять. Кажуть: Коли вас немає, про вас таке говорять. Так от… Передавайте їм, що коли мене немає, вони можуть мене навіть бити. Пишуть багато чого… Нащо коментувати все, що не хочеш коментувати. Писати можуть дуже багато чого, – сказав Олег Михайлюта.

Також Фагот додав, що міг триматися за руку з ким завгодно.

– Я не знаю, про що ви саме говорите, про яке відео, тому нащо зараз про це говорити? Я міг з ким завгодно за ручки триматися, – сказав музикант.

