501 роза и кольцо с 10 бриллиантами: Melovin рассказал подробности своей помолвки
- Melovin признался, что влюбился в своего жениха Петра с первого взгляда.
- Во время предложения военный подарил артисту 501 розу и золотое кольцо от Domiani.
Певец Melovin (Константин Бочаров) рассказал подробности своей помолвки с военным медиком Петром Злотей. Военнослужащий сделал предложение артисту на Майдане Независимости в Киеве.
Melovin о помолвке с любимым
В своем Telegram-канале исполнитель рассказал, что влюбился в Петра с первого взгляда.
А во время предложения военный подарил Melovin 501 розу и золотое кольцо бренда Domiani с 10 бриллиантами общим весом 0,07 карата.
Напомним, о помолвке с Петром Злотей Melovin сообщил в воскресенье, 23 ноября. Для поклонников артиста эта новость стала неожиданностью, ведь об отношениях он не рассказывал.
А еще в начале ноября Melovin признавался, что его сердце свободно, но он хотел бы иметь любимого человека.
Избранник Melovin Петр Злотя добровольно вступил в армию в 2022 году. Сейчас он работает санитарным инструктором эвакуационного отделения медицинской роты в/ч А 0989. Имеет позывной Матадор.
Военнослужащий поступил в МГУ на врачебную специальность, ведь планирует стать пластическим хирургом. 27 сентября этого года Петру исполнилось 24 года. Как и Melovin, Злотя является бисексуалом.