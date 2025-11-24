Певец Melovin (Константин Бочаров) рассказал подробности своей помолвки с военным медиком Петром Злотей. Военнослужащий сделал предложение артисту на Майдане Независимости в Киеве.

Melovin о помолвке с любимым

В своем Telegram-канале исполнитель рассказал, что влюбился в Петра с первого взгляда.

А во время предложения военный подарил Melovin 501 розу и золотое кольцо бренда Domiani с 10 бриллиантами общим весом 0,07 карата.

Сейчас смотрят

Напомним, о помолвке с Петром Злотей Melovin сообщил в воскресенье, 23 ноября. Для поклонников артиста эта новость стала неожиданностью, ведь об отношениях он не рассказывал.

А еще в начале ноября Melovin признавался, что его сердце свободно, но он хотел бы иметь любимого человека.

Избранник Melovin Петр Злотя добровольно вступил в армию в 2022 году. Сейчас он работает санитарным инструктором эвакуационного отделения медицинской роты в/ч А 0989. Имеет позывной Матадор.

Военнослужащий поступил в МГУ на врачебную специальность, ведь планирует стать пластическим хирургом. 27 сентября этого года Петру исполнилось 24 года. Как и Melovin, Злотя является бисексуалом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.