краинский певец Melovin обручился и впервые показал публично своего любимого. Артисту сделали предложение на Майдане Независимости в Киеве.

Снимками и радостной новостью поделился сам певец в соцсети Instagram.

Melovin обручился с любимым

– На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал да. ЛГБТ-люди – НЕ идеология. НЕ организация. Они – наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни, – написал Melovin.

Пост певца в Instagram является общим. Он также отметил своего любимого, военнослужащего Петра Злотю.

View this post on Instagram A post shared by (@melovin_official)

О избраннике Melovin известно не много, но он является инструктором и парамедиком в Вооруженных силах Украины. СМИ пишут, что он родом из Одессы и мобилизовался в 2022 году.

В комментариях коллеги и поклонники Melovin в основном поздравляют пару:

Поздравляю! Не важно, что говорят люди, важно, как вы себя чувствуете! А как же холостяк? Не будет?;

Восхищаюсь смелостью. Любовь не знает границ и ограничений, запретов и страха;

Вооооу! Вот это новости! Я немного зависла, потому что полностью в шоке! Но поздравляю!

В то же время некоторые пользователи заявили, что после обнародования такой информации не придут на его концерт 5 декабря.

На это певец ответил, что его мечта – это манифест и показать единство. По его словам, он хочет, чтобы все, кто его поддерживает, были с ним и наслаждались шоу.

