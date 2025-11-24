Cпівак Melovin (Костянтин Бочаров) розповів подробиці своїх заручин з бойовим медиком Петром Злотею. Військовослужбовець освідчився артисту на Майдані Незалежності у Києві.

Melovin про заручини з коханим

У своєму Telegram-каналі виконавець розповів, що закохався в Петра з першого погляду.

А під час пропозиції військовий подарував Melovin 501 троянду та золоту каблучку бренду Domiani з 10 діамантами загальною вагою 0,07 карата.

Нагадаємо, про заручини з Петром Злотею Melovin повідомив у неділю, 23 листопада. Для шанувальників артиста ця новина стала несподіванкою, адже про стосунки він не розповідав.

А ще на початку листопада Melovin зізнавався, що його серце вільне, але він хотів би мати кохану людину.

Обранець Melovin Петро Злотя добровільно долучився до війська у 2022 році. Нині він працює санітарним інструктором евакуаційного відділення медичної роти в/ч А 0989. Має позивний Матадор.

Військовослужбовець вступив до МГУ на лікарський фах, адже планує стати пластичним хірургом. 27 вересня цього року Петру виповнилося 24 роки. Як і Melovin, Злотя є бісексуалом.

