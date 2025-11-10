Melovin (Константин Бочаров) раскрыл стоимость своего образа, а также признался, находится ли сейчас в отношениях.

Певец появился в новом видео блогера Николаса Кармы, который спрашивает у прохожих, сколько стоит их лук.

Сколько стоят вещи Melovin

Для прогулки по Львову исполнитель выбрал кашемировое пальто, точную цену которого не назвал, обувь стоимостью 3 тыс. грн, брюки, которые стоят 1,5 тыс. грн, и футболку примерно за 650 грн.

Свой образ Melovin дополнил очками Ray Ban за 6 тыс. грн, а также кольцом и браслетом от Cartier, которые стоят €3 тыс. и €5 тыс. соответственно. По словам певца, украшения ему подарили.

— Я считаю, что должны быть дорогие очки и дорогое нижнее белье, — отметил Melovin.

Кроме стоимости своего образа, Melovin также поделился подробностями личной жизни.

Артист признался, что сейчас его сердце свободно, но он хотел бы иметь любимого человека. По словам певца, с парнями ему легче строить отношения, а вот с девушками — интереснее.

Недавно Melovin рассказывал, что менял во внешности. Исполнитель не скрывает, что с 19 лет делает ботокс.

