Заслуженный артист Украины, актер театра имени Ивана Франко и один из самых известных голосов украинского дубляжа Дмитрий Завадский оказался в больнице. У него случился инсульт.

Инсульт у Дмитрия Завадского – что известно

О проблемах со здоровьем артиста стало известно от его коллег. Актер Павел Скороходько рассказал, что сначала у Завадского было подозрение на инсульт.

– Только что стало известно, что ему стало хуже. К сожалению, точного диагноза, как и его текущего состояния, я не знаю, – написал Скороходько.

Впоследствии диагноз подтвердился. Об этом в сториз рассказала актриса Антонина Хижняк. Она призвала всех неравнодушных присоединиться к сбору средств.

Сейчас смотрят

– Этот голос вы слышите в каждом фильме, мультике, сериале. Дмитрий Завадский – легенда украинского дубляжа и талантливый актер. К сожалению, у него случился инсульт. Дубляжным сообществом мы собираем средства на лечение и очень просим поддержки для нашего коллеги, – обратилась к подписчикам актриса.

Актриса Алиса Гурьева открыла специальный банк для помощи. По ее словам, средства будут направлены на реабилитацию.

– Читаю фамилии тех, кто присылает помощь, и знаю, что за каждым котиком скрывается кто-то важный и близкий, и я тоже благодарна, – отметила она.

Ранее актер и ведущий Николай Луценко делился, как ему удалось восстановиться после инсульта. Звезда Миколиної погоди признался, что тогда почти полностью потерял способность говорить.

Фото: театр Франко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.