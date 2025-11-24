Украинская певица Джамала, которая в мае этого года в третий раз стала мамой, поделилась новыми семейными кадрами и впервые показала младшего сына Алима крупным планом.

Джамала показала лицо младшего сына

Артистка устроила небольшую домашнюю вечеринку с шариками и подарками, чтобы отпраздновать важную дату.

– Да будут благословенны эти полтора года, мой сын! Полтора года – это уже солидный возраст, между прочим, – добавила звезда.

На опубликованных кадрах можно увидеть маленького Алима, который рассматривает подарки, играет с шариком и обнимается с мамой.

Ранее певица объясняла, что не публикует фото Алима из-за собственного ощущения подходящего времени и из соображений безопасности.

– Мне кажется, что пока рано. Я чувствую этот момент, когда можно. Они еще сейчас такие чувствительные, как хрустальная ваза. Ты боишься их показать, – говорила Джамала.

Артистка воспитывает троих сыновей вместе с мужем Бекиром Сулеймановым, с которым поженилась в 2017 году.

Первый сын пары Эмир-Рахман родился в 2018 году, второй – Селим-Гирай – в 2020-м.

Третьего сына супругов зовут Алим Сеит-Бекир Оглы Сулейманов. Первый год жизни его семья отмечала 24 мая, но без торжеств, потому что все заболели.

