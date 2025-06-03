Поки зарано: Джамала пояснила, чому не показує обличчя молодшого сина

Українська співачка Джамала, яка у травні минулого року втретє стала мамою, досі не публікувала фото, де було б видно обличчя її молодшого сина Аліма. Артистка пояснила причину такого рішення.

Чому Джамала не показує молодшого сина

Переможниця Євробачення 2016 зізналася, що не показує малюка не тому, що хоче щось приховати, а через особисте відчуття.

– Мені здається, що поки зарано. Я відчуваю якось цей момент, коли можна. Вони ще зараз такі чуттєві, як кришталева ваза. Ти боїшся їх показати, – розповіла Джамала.

Третього сина артистки звати Алім Сеіт-Бекір Огли Сулейманов, 24 травня йому виповнився рік. Утім, святкування, як у старших братів, у нього не було. Як уточнила співачка, родина просто захворіла.

Зараз дивляться

– Як я кажу, з Еміром був окремий банер, окремий торт, типу, рік. Із Селімом ми поїхали на ВДНГ, робили плов, шашлики, запросили всіх друзів. Аліму нічого не дісталося. І це не тому, що не хотіли, просто так склалося, – прокоментувала Джамала відсутність гучного свята.

Попри активний графік, гастролі та участь у міжнародних подіях, співачка намагається приділяти максимум уваги родині. Найближчим часом мріє про відпочинок з дітьми.

– Відпустка, сподіваюся, буде в липні. Дуже хочу з дітьми провести трошки більше часу, – зазначила багатодітна мати.

Нагадаємо, Джамала виховує трьох синів разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим, з яким у шлюбі з 2017 року. Перший син пари, Емір-Рахман, народився у 2018-му, другий – Селім-Гірай – у 2020 році.

Джерело : Ранок у великому місті

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.