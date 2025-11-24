Українська співачка Джамала, яка минулого травня втретє стала мамою, поділилася новими сімейними кадрами та вперше показала молодшого сина Аліма крупним планом.

Джамала показала обличчя молодшого сина

Артистка влаштувала невелику домашню вечірку з кульками та подарунками, аби відсвяткувати важливу дату.

– Хай будуть благословенні ці півтора року, мій сину! Півтора року – це вже поважний вік, між іншим, – додала зірка.

На опублікованих кадрах можна побачити маленького Аліма, який розглядає подарунки, бавиться з кулькою та обіймається з мамою.

Зараз дивляться

Раніше співачка пояснювала, що не публікує фото Аліма через власне відчуття доречного часу та з міркувань безпеки.

– Мені здається, що поки зарано. Я відчуваю цей момент, коли можна. Вони ще зараз такі чуттєві, як кришталева ваза. Ти боїшся їх показати, – казала Джамала.

Артистка виховує трьох синів разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим, із яким одружилася у 2017 році.

Перший син пари Емір-Рахман народився у 2018 році, другий – Селім-Гірай – у 2020-му.

Третього сина подружжя звати Алім Сеіт-Бекір Огли Сулейманов. Перший рік життя його родина святкувала 24 травня, але без урочистостей, бо всі похворіли.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.