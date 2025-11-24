Украинского музыканта и актера Сергея Бабкина задержали во время контроля в аэропорту Белграда.

Артист рассказал, что во время досмотра его сумки сербская полиция и спецслужбы нашли гильзы, которые оказались там из-за старой театральной реквизитной истории.

У Бабкина в аэропорту обнаружили гильзы

По словам музыканта, несколько недель назад его жена Снежана привезла из Харькова старую любимую сумку. Именно с ней он выходил на сцену в спектакле Alice in Wonderland в театре Прекрасні Квіти.

Сейчас смотрят

Во время каждого спектакля сумка была набита холостыми патронами для эффектной стрельбы его героя.

Перед зарубежным туром, посвященным 25-летию группы 5ʼnizza, Бабкин просто положил в сумку паспорта. Он был уверен, что она пустая.

– Два концерта уже сыграно. Сегодня летим из Белграда в Будапешт. Стою на контроле. Лента движется. Сумка заезжает в аппарат. Смотрю на лицо сотрудника и понимаю: что-то намечается интересное, – написал артист.

В подкладке обнаружили четыре звуковые гильзы и две от Калашникова. Сергей Бабкин уверяет, что даже не представляет, откуда могли взяться две последние.

Задержание Сергея Бабкина

Все, что происходило потом, Бабкин назвал “сериалом”. Полиция и спецслужбы забрали паспорт, задали десятки вопросов – кто он, куда и зачем летит, а также тщательно осмотрели весь багаж.

– Проверяли все – от моих вещей до моей души. Адреналина хватило на год вперед. После этого они начали изучать творчество группы – клипы, Instagram, афиши. Два часа приключений, – резюмировал артист.

После того как все детали были выяснены, артист с командой смог двинуться дальше. Бабкин шутит, что пиар для группы оказался “неожиданным и незапланированным”.

Фото: Сергей Бабкин

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.