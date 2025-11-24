Українського музиканта та актора Сергія Бабкіна затримали під час контролю в аеропорту Белграда.

Артист розповів, що під час огляду його сумки сербська поліція та спецслужби знайшли гільзи, які там опинилися через стару театральну реквізитну історію.

У Бабкіна в аеропорту виявили гільзи

За словами музиканта, кілька тижнів тому його дружина Сніжана привезла з Харкова стару улюблену сумку. Саме з нею він виходив на сцену у виставі Alice in Wonderland у театрі Прекрасні Квіти.

Під час кожного спектаклю сумка була набита холостими набоями для ефектної стрілянини його героя.

Перед закордонним туром, присвяченим 25-річчю гурту 5ʼnizza, Бабкін просто поклав у сумку паспорти. Він був певен, що вона порожня.

– Два концерти вже відіграно. Сьогодні летимо з Белграда до Будапешта. Стою на контролі. Стрічка рухається. Сумка заїжджає в апарат. Дивлюся на обличчя співробітника і розумію: щось намічається цікаве, – написав артист.

У підкладці виявили чотири звукові гільзи та дві від Калашникова. Сергій Бабкін запевняє, що навіть не уявляє, звідки могли взятися дві останні.

Затримання Сергія Бабкіна

Усе, що відбувалося потім, Бабкін назвав “серіалом”. Поліція та спецслужби забрали паспорт, поставили десятки запитань – хто він, куди та навіщо летить, а також прискіпливо оглянули весь багаж.

– Перевіряли все – від моїх речей до моєї душі. Адреналіну ковтнув на рік уперед. Після цього вони почали вивчати творчість гурту – кліпи, Instagram, афіші. Дві години пригод, – резюмував артист.

Після того як всі деталі були зʼясовані, артист із командою зміг рушити далі. Бабкін жартує, що піар для гурту виявився “несподіваним та незапланованим”.

