Ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал слухи о концерте своей кумы, певицы Светланы Лободы в Украине.

Недавно во время выступления в Молдове артистка заявила, что планирует вернуться с концертом на Родину. Поговаривают, что Лобода хочет собрать киевский Дворец спорта.

Анатолич о концерте Лободы в Украине

Ведущий в комментарии журналистке программы Утро в большом городе Ксении Малинюк признался, что кума не делилась с ним планами относительно концерта.

В то же время Анатолич считает, что выступление Лободы в Украине с русскоязычным репертуаром невозможно. Если артистка подготовит полностью украиноязычную программу, ведущий поддержит куму.

— Думаю, что с русскоязычным репертуаром концерт невозможен. Это не актуально. Я против этого, если кому-то интересно. Если она решит переложить весь свой репертуар, и если она скажет, что делает полностью украиноязычную программу, перекладывает все свои хиты, тогда я поддержу, — сказал Анатолий Анатолич.

Недавно Анатолич объяснял, что его не раздражает русскоязычное творчество Лободы из-за того, что она работает не на украинском рынке.

По словам ведущего, певица имеет проукраинскую позицию, а смена страны проживания — это ее выбор.

