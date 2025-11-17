Анатолич признался, при каком условии поддержит концерт Лободы в Украине
- Анатолий Анатолич высказался о концерте кумы Светланы Лободы в Украине.
- Он признался, советовалась ли с ним певица по поводу предстоящего выступления.
Ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал слухи о концерте своей кумы, певицы Светланы Лободы в Украине.
Недавно во время выступления в Молдове артистка заявила, что планирует вернуться с концертом на Родину. Поговаривают, что Лобода хочет собрать киевский Дворец спорта.
Анатолич о концерте Лободы в Украине
Ведущий в комментарии журналистке программы Утро в большом городе Ксении Малинюк признался, что кума не делилась с ним планами относительно концерта.
В то же время Анатолич считает, что выступление Лободы в Украине с русскоязычным репертуаром невозможно. Если артистка подготовит полностью украиноязычную программу, ведущий поддержит куму.
— Думаю, что с русскоязычным репертуаром концерт невозможен. Это не актуально. Я против этого, если кому-то интересно. Если она решит переложить весь свой репертуар, и если она скажет, что делает полностью украиноязычную программу, перекладывает все свои хиты, тогда я поддержу, — сказал Анатолий Анатолич.
Недавно Анатолич объяснял, что его не раздражает русскоязычное творчество Лободы из-за того, что она работает не на украинском рынке.
По словам ведущего, певица имеет проукраинскую позицию, а смена страны проживания — это ее выбор.