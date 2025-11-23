Девятая неделя на проекте Взвешенные и счастливые стала испытанием выносливости и внутренней силы. Впервые все участники боролись исключительно за свой результат: каждый получил персональную футболку и статус индивидуального игрока.

Впереди их ждали пять непростых этапов, которые должны были продемонстрировать уровень силы, дисциплины, стратегического мышления и умения реально оценивать свои возможности.

Кто покинул шоу Взвешенные и счастливые 2025 в 9 выпуске и как прошла неделя – сообщает STB.UA.

Как прошел девятый выпуск Взвешенные и счастливые от 23 ноября

В начале недели ведущий Даниэль Салем озвучил неожиданное задание: участники должны были оценить друг друга. Каждый составлял собственную шкалу — от самого сильного до самого слабого.

— Тот из вас, чей рейтинг покажет средний результат по рейтингам от всех участников, получит весомое преимущество на взвешивании -1 кг, — сказал Даниэль.

Первый индивидуальный конкурс провели в ангаре среди самолетов. Участникам нужно было подняться по канату на высоту более 20 метров. Канат был условно разделен на четыре сегмента, где размещались бонусы и антибонусы:

1-й уровень: флажки +2 кг, -1 кг;

2-й уровень: флажки +1 кг, -2 кг;

3-й уровень: флажки обнулить все плюсы или обнулить все минусы;

4-й уровень: флажок иммунитет.

Каждый флажок мог повлиять как на собственный результат участника, так и на результаты соперников. Даниэль объявил дополнительные правила:

каждый имеет право сорвать только один флажок;

кто срывает первым — блокирует флажок для других;

тот, кто достал флажок, решает сам: использовать бонус/антибонус для себя или передать сопернику.

В первом конкурсе быстрее всех до вершины добралась Виктория Бровенко и забрала иммунитет. Вадим выбрал флажок -2 кг и оставил его себе. Магдалина взяла -1 кг. Славко сорвал +2 кг и передал его Александру.

После этого участников ждал сюрприз от тренеров — Марины Боржемской и Алексея Новикова. Они обратились в видеосообщении и сообщили, что в течение недели не будут проводить тренировки и не будут контролировать процесс.

Целью было проверить дисциплину игроков и их способность тренироваться самостоятельно. Итак, на этой неделе каждый должен был сам планировать работу в спортзале и демонстрировать свою мотивацию.

Даниэль также неожиданно приехал в Лагерь с еще одним заданием.

— Сегодня вы будете соревноваться с самым тяжелым соперником — самими собой, — сказал ведущий.

На третьем испытании участники должны были определить свою сильнейшую дисциплину: берпи, бег или скакалка. После обсуждений сформировались следующие группы:

Скакалка: Саша, Вадим;

Бег: Надежда, Виктория Армаш, Майя;

Берпи: Магда, Славко, Виктория Бровенко.

Далее каждый делал ставку — сколько повторений сможет выполнить в своей дисциплине. Тот, кто называл наибольшую цифру, и выполнял упражнение.

Если не смог — задание переходило к участнику с меньшей ставкой. Победители получали по -1 кг. По итогам -1 кг завоевали Славко, Саша и Виктория Армаш.

Следующее задание было связано с устойчивостью и силой воли. Участникам подали подносы с вкусностями. Каждый весил 3 кг, и держать его нужно было на вытянутой руке.

Однако было условие: вес можно было уменьшить, если съесть или выпить то, что лежало на подносе. Тот, кто первым опускал руку, получал +1 кг, а тот, кто оставался последним, -1 кг.

Первой поднос не удержала Надежда — она и получила +1 кг. Майя выдержала дольше всех и получила -1 кг.

Финальным заданием недели стал приезд судей МастерШеф — Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского.

Они предложили участникам за час приготовить полезный десерт, который можно легко воспроизвести дома, чтобы избегать вредных сладостей.

Автор лучшего десерта получал -1 кг. Победила Надежда, которая и получила бонус. Рецепты всех блюд, приготовленных участниками и судьями в 9 выпуске, доступны по ссылке.

Кто покинул шоу Взвешенные и счастливые в 9 выпуске от 23.11.2025

Во время взвешивания Даниэль объявил результаты аналитического рейтинга, который участники составляли в начале недели. Лучший результат показала Виктория Бровенко — она получила -1 кг.

Однако основное внимание вечера было приковано к состоянию Александра. Даниэль пригласил его и Марину поговорить отдельно, чтобы выяснить обстоятельства.

Тренер вместе с ведущим сообщили, что медицинские показатели Александра ухудшились. Это вызвало подозрение, что он мог применять запрещенные методы воздействия на вес, что противоречит правилам проекта.

Александр уверял, что на этой неделе ничего не употреблял. Но когда его пригласили на взвешивание, весы показали -8 кг — результат, который шокировал участников и тренера.

— Это слишком много, Саша, — сказала тренер.

После этого Даниэль попросил Александра еще раз честно рассказать, что произошло. После короткой паузы он признался:

— Сначала я не сказал правду, потому что боялся разочаровать Марину. Я отрицал, но потом собрался и решил сказать честно. На этой неделе я волновался, что не пройду дальше из-за своего антибонуса +2 кг. И хочу сейчас признаться: я нашел несколько таблеток мочегонного препарата и принял их, – признался Александр.

После обсуждения приняли жесткое, но необходимое решение — он должен покинуть проект.

Итак, в 9 выпуске Зважені та щасливі 2025 от 23.11.2025 шоу покинул Александр Снегуров.

Александр не женат и работает ивент-менеджером.

С детства был пухлым и никогда не воспринимал вес как проблему — компенсировал это чувством юмора. Около 20 лет весил 120 кг, но вел активную социальную жизнь и был в центре внимания.

Ситуация изменилась, когда шестилетние отношения с девушкой закончились из-за конфликтов, связанных с лишним весом.

После этого он погрузился в работу с ненормированным графиком, перестал нормально питаться, начал есть ночью — и вес еще больше увеличился.

Сейчас Саша чувствует себя одиноким и из-за своего веса стесняется знакомиться с женщинами, поэтому личной жизни у него нет.

