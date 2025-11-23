Дев’ятий тиждень на проєкті Зважені та щасливі став випробуванням витривалості та внутрішньої сили. Уперше всі учасники боролися суто за власний результат: кожен отримав персональну футболку та статус індивідуального гравця.

Попереду їх чекали п’ять непростих етапів, що мали продемонструвати рівень сили, дисципліни, стратегічного мислення та вміння реально оцінювати свої можливості.

Хто залишив шоу Зважені та щасливі 2025 у 9 випуску та як минув тиждень – повідомляє STB.UA.

Як минув дев’ятий випуск Зважені та щасливі від 23 листопада

На старті тижня ведучий Даніель Салем озвучив несподіване завдання: учасники мали оцінити одне одного. Кожен складав власну шкалу – від найсильнішого до найслабшого.

– Той із вас, чий рейтинг покаже середній результат по рейтингах від усіх учасників, отримає вагому перевагу на зважуванні -1 кг, – сказав Даніель.

Перший індивідуальний конкурс провели в ангарі серед літаків. Учасникам потрібно було піднятися по канату на висоту понад 20 метрів. Канат був умовно поділений на чотири сегменти, де розміщувалися бонуси та антибонуси:

1-й рівень: прапорці +2 кг, -1 кг;

2-й рівень: прапорці +1 кг, -2 кг;

3-й рівень: прапорці “обнулити всі плюси” або “обнулити всі мінуси”;

4-й рівень: прапорець “імунітет”.

Кожен прапорець міг вплинути як на власний результат учасника, так і на результати суперників. Даніель оголосив додаткові правила:

кожен має право зірвати тільки один прапорець;

хто зриває першим – блокує прапорець для інших;

той, хто дістав прапорець, вирішує сам: використати бонус/антибонус для себе чи передати супернику.

У першому конкурсі найшвидше до вершини дісталася Вікторія Бровенко та забрала імунітет. Вадим вибрав прапорець -2 кг і залишив його собі. Маґдалина взяла -1 кг. Славко зірвав +2 кг і передав його Олександру.

Після цього учасників очікував сюрприз від тренерів – Марини Боржемської та Олексія Новікова. Вони звернулися у відеоповідомленні та повідомили, що протягом тижня не проводитимуть тренувань і не контролюватимуть процес.

Метою було перевірити дисципліну гравців та їх здатність тренуватися самостійно. Отже, цього тижня кожен мав сам планувати роботу у спортзалі та демонструвати власну мотивацію.

Даніель також несподівано приїхав до Табору зі ще одним завданням.

– Сьогодні ви змагатиметесь із найважчим суперником – самими собою, – сказав ведучий.

На третьому випробуванні учасники мали визначити свою найсильнішу дисципліну: берпі, біг чи скакалка. Після обговорень сформувалися такі групи:

Скакалка: Сашко, Вадим;

Біг: Надія, Вікторія Армаш, Майя;

Берпі: Маґда, Славко, Вікторія Бровенко.

Далі кожен робив ставку – скільки повторів зможе виконати у своїй дисципліні. Той, хто називав найбільшу цифру, і виконував вправу.

Якщо не зміг – завдання переходило до учасника з меншою ставкою. Переможці отримували по -1 кг. За підсумками –1 кг вибороли Славко, Сашко та Вікторія Армаш.

Наступне завдання було пов’язане зі стійкістю та силою волі. Учасникам подали таці зі смаколиками. Кожна важила 3 кг, і тримати її потрібно було на витягнутій руці.

Проте була умова: вагу можна було зменшити, якщо з’їсти або випити те, що лежало на таці. Той, хто першим опускав руку, отримував +1 кг, а той, хто залишався останнім, -1 кг.

Першою тацю не втримала Надія – вона й отримала +1 кг. Майя витримала найдовше та здобула -1 кг.

Фінальним завданням тижня став приїзд суддів МастерШеф – Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського.

Вони запропонували учасникам за годину приготувати корисний десерт, який можна легко відтворити вдома, щоб уникати шкідливих солодощів.

Автор найкращого десерту отримував -1 кг. Перемогла Надія, яка й отримала бонус. Рецепти всіх страв, що приготували учасники та судді в 9 випуску, доступні за посиланням.

Хто залишив шоу Зважені та щасливі у 9 випуску від 23.11.2025

Під час зважування Даніель оголосив результати аналітичного рейтингу, який учасники складали на початку тижня. Найкращий результат показала Вікторія Бровенко – вона отримала -1 кг.

Однак основна увага вечора була прикута до стану Олександра. Даніель запросив його та Марину поговорити окремо, щоб з’ясувати обставини.

Тренерка разом із ведучим повідомили, що медичні показники Олександра погіршилися. Це викликало підозру, що він міг застосовувати заборонені методи впливу на вагу, що суперечить правилам проєкту.

Олександр запевняв, що цього тижня нічого не вживав. Та коли його запросили на зважування, вага показала -8 кг – результат, який шокував учасників і тренерку.

– Це занадто багато, Саша, – сказала тренерка.

Після цього Даніель попросив Олександра ще раз чесно розповісти, що сталося. Після короткої паузи він зізнався:

– Спочатку я не сказав правду, бо боявся розчарувати Марину. Я заперечував, але потім зібрався й вирішив сказати чесно. Цього тижня я хвилювався, що не пройду далі через свій антибонус +2 кг. І хочу зараз зізнатися: я знайшов кілька таблеток сечогінного препарату й прийняв їх, – зізнався Олександр.

Після обговорення ухвалили жорстке, але необхідне рішення – він має покинути проєкт.

Отже, у 9 випуску Зважені та щасливі 2025 від 23.11.2025 шоу залишив Олександр Снєгуров.

Олександр неодружений і працює івент-менеджером.

Із дитинства був пухкеньким і ніколи не сприймав вагу як проблему – компенсував це почуттям гумору. Близько 20 років важив 120 кг, але вів активне соціальне життя й був у центрі уваги.

Ситуація змінилася, коли шестирічні стосунки з дівчиною завершилися через конфлікти, пов’язані із зайвою вагою.

Після цього він занурився в роботу з ненормованим графіком, перестав нормально харчуватися, почав їсти вночі – і вага ще більше зросла.

Зараз Сашко відчуває самотність і через свою вагу соромиться знайомитися з жінками, тому особистого життя не має.

