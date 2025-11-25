Ева Грин присоединится к сериалу Уэнздей: известно, кого сыграет
- Ева Грин присоединяется к Уэнздей 3, где сыграет пропавшую тетю Офелию.
- В третьем сезоне Уэнздей тетя Офелия может стать центральной злодейкой – после загадочного финала второго сезона
- Шоураннеры говорят, что непредсказуемая энергия Евы Грин делает ее идеальной для роли тети Офелии.
Французская актриса Ева Грин присоединится к актерскому составу третьего сезона сериала Уэнздей в роли тети Офелии.
Об этом сообщают издания Deadline и Variety.
Уэнздей 3: Ева Грин сыграет тетю Офелию
Ева Грин сыграет тетю главной героини сериала Уэнздей (Дженна Ортега) и сестру ее матери Мортиции Адамс, которую воплотила Кэтрин Зета-Джонс.
– Я очень рада присоединиться к жутко закрученному миру Уэнздей в роли тети Офелии. Этот сериал – такой изысканно мрачный и остроумный мир, что я не могу дождаться, чтобы добавить свою нотку сумасшествия в семью Адамсов, – сказала Грин в своем заявлении
В финале второго сезона создатели сериала от Netflix намекнули, что Офелия, вероятно, будет центральным злодеем третьего сезона.
Было показано, что Офелия, которая исчезла 20 лет назад, на самом деле жива и содержится в подвале своей матери Гестер (Джоанна Ламли). В этой сцене Офелия была показана только со спины, когда она писала на стене: Уэнздей должна умереть.
View this post on Instagram
Шоураннеры сериала Эл Гоф и Майлз Миллар отметили, что Ева Грин всегда “привносила на экран неповторимое присутствие — элегантное, очаровательное и прекрасно непредсказуемое”. Они отметили, что эти качества делают ее идеальным выбором на роль тети Офелии.
Исполнительный продюсер и режиссер фильма Венздей Тим Бертон уже несколько раз работал с Евой Грин, в частности над фильмами Дом странных детей мисс Перегрин (2016) и Мрачные тени (2012).
В ее фильмографии также такие фильмы как Мечтатели, Казино Рояль, Царство небесное, Последняя любовь на земле и другие.
Напомним, в сентябре стало известно, что Netflix официально продлил Уэнздей на третий сезон.