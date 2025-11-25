Французская актриса Ева Грин присоединится к актерскому составу третьего сезона сериала Уэнздей в роли тети Офелии.

Об этом сообщают издания Deadline и Variety.

Уэнздей 3: Ева Грин сыграет тетю Офелию

Ева Грин сыграет тетю главной героини сериала Уэнздей (Дженна Ортега) и сестру ее матери Мортиции Адамс, которую воплотила Кэтрин Зета-Джонс.

– Я очень рада присоединиться к жутко закрученному миру Уэнздей в роли тети Офелии. Этот сериал – такой изысканно мрачный и остроумный мир, что я не могу дождаться, чтобы добавить свою нотку сумасшествия в семью Адамсов, – сказала Грин в своем заявлении

В финале второго сезона создатели сериала от Netflix намекнули, что Офелия, вероятно, будет центральным злодеем третьего сезона.

Было показано, что Офелия, которая исчезла 20 лет назад, на самом деле жива и содержится в подвале своей матери Гестер (Джоанна Ламли). В этой сцене Офелия была показана только со спины, когда она писала на стене: Уэнздей должна умереть.

Шоураннеры сериала Эл Гоф и Майлз Миллар отметили, что Ева Грин всегда “привносила на экран неповторимое присутствие — элегантное, очаровательное и прекрасно непредсказуемое”. Они отметили, что эти качества делают ее идеальным выбором на роль тети Офелии.

Исполнительный продюсер и режиссер фильма Венздей Тим Бертон уже несколько раз работал с Евой Грин, в частности над фильмами Дом странных детей мисс Перегрин (2016) и Мрачные тени (2012).

В ее фильмографии также такие фильмы как Мечтатели, Казино Рояль, Царство небесное, Последняя любовь на земле и другие.

Напомним, в сентябре стало известно, что Netflix официально продлил Уэнздей на третий сезон.

