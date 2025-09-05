Уэнздей 3 сезон: Netflix официально продлил готический хит о семье Аддамс
- Шоураннеры обещают новые тайны в Неверморе и знакомство с другими членами семьи Аддамсов.
- Финал второго сезона оставил интригу и намек на дальнейшие приключения Уэнсдей.
Сериал Уэнсдей с Дженной Ортегой в главной роли вернется на экраны с третьим сезоном.
Netflix объявил о продолжении на фоне выхода последних эпизодов второго сезона хита о мрачной семейке Аддамс.
Уэнсдей 3 сезон – что известно
Шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар пообещали, что новые серии станут более масштабными. Зрителей ждут тайны Невермора и новые истории о семье Аддамс.
– Мы хотим глубже погрузиться в характеры персонажей и одновременно расширить мир, в котором они существуют. В новом сезоне появятся другие члены семьи Аддамс и раскроются неизвестные семейные секреты, – подчеркнул Альфред Гоф.
Дата премьеры пока не названа. Сюжетные подробности также остаются в тайне. Создатели подчеркивают, что их главная цель – сделать этот сезон лучшим в сериале.
Успех сериала Уэнсдей
Первый сезон Уэнсдей стал самым популярным англоязычным сериалом в истории Netflix. Готический сюжет, харизма Дженни Ортеги и особая атмосфера Академии Невермор привлекли миллионы зрителей по всему миру. Именно благодаря этому сериал моментально получил добро на продолжение.
– Телевидение всегда было командной игрой. Подобные проекты случаются не каждый день, и мы благодарны всем партнерам и фанатам за возможность продолжить эту историю, – сказал тогда Гоф.
Второй сезон получился более мрачным и многослойным. Авторы добавили более сложные сюжетные линии и раскрыли новые сверхъестественные загадки, однако сериал не потерял фирменного черного юмора.
Финал восьмой серии Уэнсдей оставил фанатов с большим количеством вопросов и одновременно намекнул на дальнейшие приключения.