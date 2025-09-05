Сериал Уэнсдей с Дженной Ортегой в главной роли вернется на экраны с третьим сезоном.

Netflix объявил о продолжении на фоне выхода последних эпизодов второго сезона хита о мрачной семейке Аддамс.

Уэнсдей 3 сезон – что известно

Шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар пообещали, что новые серии станут более масштабными. Зрителей ждут тайны Невермора и новые истории о семье Аддамс.

Сейчас смотрят

– Мы хотим глубже погрузиться в характеры персонажей и одновременно расширить мир, в котором они существуют. В новом сезоне появятся другие члены семьи Аддамс и раскроются неизвестные семейные секреты, – подчеркнул Альфред Гоф.

Дата премьеры пока не названа. Сюжетные подробности также остаются в тайне. Создатели подчеркивают, что их главная цель – сделать этот сезон лучшим в сериале.

Успех сериала Уэнсдей

Первый сезон Уэнсдей стал самым популярным англоязычным сериалом в истории Netflix. Готический сюжет, харизма Дженни Ортеги и особая атмосфера Академии Невермор привлекли миллионы зрителей по всему миру. Именно благодаря этому сериал моментально получил добро на продолжение.

– Телевидение всегда было командной игрой. Подобные проекты случаются не каждый день, и мы благодарны всем партнерам и фанатам за возможность продолжить эту историю, – сказал тогда Гоф.

Второй сезон получился более мрачным и многослойным. Авторы добавили более сложные сюжетные линии и раскрыли новые сверхъестественные загадки, однако сериал не потерял фирменного черного юмора.

Финал восьмой серии Уэнсдей оставил фанатов с большим количеством вопросов и одновременно намекнул на дальнейшие приключения.

Источник : Netflix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.