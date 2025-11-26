Актер Маколей Калкин впервые за долгое время заговорил о возможном возвращении к культовой роли Кевина Маккалистера.

Во время своего творческого тура он заявил, что “не был бы полностью против” участия в новом фильме франшизы Один дома, но только при условии, что “все будет сделано правильно”.

Макколей Калкин о сиквеле Один дома

Калкин поделился собственным замыслом возможного продолжения. По его идее, Кевин во взрослом возрасте должен быть вдовцом или разведенным отцом, который сам воспитывает сына и слишком много времени проводит на работе. Из-за этого между ними растет напряжение.

По сюжету герой Калкина окажется перед закрытой дверью собственного дома во время рождественских праздников – и теперь уже его сын не хочет впускать отца домой. Именно мальчик расставляет ловушки, а Кевин вынужден преодолевать их, чтобы вернуться в дом.

Актер описывает эту историю как символическую: дом становится метафорой отношений, а главный герой должен найти путь к сердцу своего сына.

Один дома – рождественский хит на все времена

Первые две оригинальные части франшизы сделали Калкина одной из самых ярких детских звезд Голливуда 1990-х.

Лента Один дома стала мировым хитом и собрала $476 млн в прокате, став вторым по кассовым сборам фильмом 1990 года. В 1992-м Калкин сыграл в сиквеле Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке.

В то же время режиссер двух культовых частей Крис Коламбус не поддерживает идею нового фильма. В интервью Entertainment Tonight он заявил, что “возвращение к Один дома – ошибка”, ведь оригинал был “особым моментом, который невозможно воссоздать через 35 лет”.

Ни Калкин, ни Коламбус не участвовали в фильме Один дома 3 (1997) и телевизионном фильме 2002 года. В 2021 году Disney попыталась перезапустить франшизу с проектом Home Sweet Home Alone для Disney+, в котором сыграл Арчи Йейтс. Лента получила негативные отзывы критиков.

