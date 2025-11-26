Актор Маколей Калкін уперше за довгий час заговорив про можливе повернення до культової ролі Кевіна Маккалістера.

Під час свого творчого туру він заявив, що “не був би повністю проти” участі в новому фільмі франшизи Сам удома, але лише за умови, що “все буде зроблено правильно”.

Маколей Калкін про сиквел Сам удома

Калкін поділився власним задумом можливого продовження. За його ідеєю, Кевін у дорослому віці має бути вдівцем або розлученим батьком, який сам виховує сина і надто багато часу проводить на роботі. Через це між ними зростає напруження.

Зараз дивляться

За сюжетом герой Калкіна, опиниться перед зачиненими дверима власного будинку під час різдвяних свят – і тепер уже його син не хоче впускати батька додому. Саме хлопчик розставляє пастки, а Кевін змушений долати їх, щоб повернутися в оселю.

Актор описує цю історію як символічну: будинок стає метафорою стосунків, а головний герой повинен віднайти шлях до серця свого сина.

Сам удома – різдвяний хіт на всі часи

Перші дві оригінальні частини франшизи зробили Калкіна однією з найяскравіших дитячих зірок Голлівуду 1990-х.

Стрічка Сам удома стала світовим хітом і зібрала $476 млн у прокаті, ставши другим за касовими зборами фільмом 1990 року. У 1992-му Калкін зіграв у сиквелі Саму удома 2: Загублений у Нью-Йорку.

Водночас режисер двох культових частин Кріс Коламбус не підтримує ідею нового фільму. В інтерв’ю Entertainment Tonight він заявив, що “повернення до Сам удома – помилка”, адже оригінал був “особливим моментом, який неможливо відтворити через 35 років”.

Ні Калкін, ні Коламбус не брали участі в фільм Сам удома 3 (1997) та телевізійному фільмі 2002 року. У 2021 році Disney спробувала перезапустити франшизу з проєктом Home Sweet Home Alone для Disney+, у якому зіграв Арчі Єйтс. Стрічка отримала негативні відгуки критиків.

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.