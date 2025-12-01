92-летняя Джоан Коллинз под руку с пятым мужем стала звездой красной дорожки
- Джоан Коллинз поражает своим стилем и элегантностью.
- Актриса позировала с пятым мужем Перси Гибсоном.
- Этот брак – самый длительный, чем все предыдущие вместе взятые.
Голливудская легенда Джоан Коллинз поразила поклонников своим образом, появившись на открытии мюзикла Паддингтон в лондонском театре Savoy вместе с мужем Перси Гибсоном.
Джоан Коллинз вышла в свет с мужем
92-летняя Коллинз приехала на премьеру, укутавшись в белую искусственную меховую шубу и пушистую шапку. Образ дополняли черные брюки, высокие сапоги и кожаные перчатки.
Актриса сделала акцент на макияже – розовые тени и яркая помада подчеркивали ее настроение и уверенность.
Рядом с ней был 60-летний Перси Гибсон, который выбрал для выхода стильные клетчатые брюки, серый гольф и темный пиджак. Пара охотно позировала фотографам, улыбаясь и держась друг за друга.
- Она – королева!
- Просто невероятная!
- Всегда бесспорно будет одной из самых элегантных женщин в мире. И не только благодаря Династии, хотя именно этот сериал помог сделать ее известной для более широкой аудитории разного возраста.
- Абсолютно непревзойденная и вдохновляющая! – комментируют образ звезды пользователи соцсетей.
Самый длительный брак Джоан Коллинз
Перси Гибсон – пятый муж Джоан. Пара вместе уже более 20 лет и в прошлом году отпраздновала годовщину пышной вечеринкой в Claridge’s. Гибсон родом из Перу и работает продюсером, известным, в частности, по проекту Кто хочет стать миллионером.
Первым мужем голливудской звезды был ирландский актер Максвелл Рид, с которым она вышла замуж в 1956 году и в том же году развелась.
Затем были отношения с Уорреном Битти, с которым Коллинз обручилась в 1960 году, но из-за его измен пары расстались, не успев официально зарегистрировать брак.
В 1963 году знаменитость вышла замуж за актера и певца Энтони Ньюли, от которого родила двоих детей. Следующим ее мужем был бывший менеджер Beatles Рон Касс, отец ее дочери Кэти.
Четвертый брак – с певцом Питером Холмом – длился три года и привел к конфликту с ее сестрой Джеки, которой он не нравился.