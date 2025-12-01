Эд Ширан намекнул на проблемы в браке в делюкс-версии альбома Play
- Лирические строки указывают на семейное напряжение, которое артист ранее не комментировал публично.
- Представители музыканта пока не комментируют многозначительные тексты.
Британский певец Эд Ширан опубликовал делюкс-версию альбома Play. В ряде новых треков музыкант описал трудности в семейной жизни и переживания, связанные с длительными гастролями.
В обновленное издание вошло 14 дополнительных песен, которых не было в сентябрьском релизе.
Эд Ширан намекнул на кризис в браке
В композиции Problems Ширан поет о напряжении, вызванном его трехлетним туром Mathematics World Tour. В частности, исполнитель использовал образ увядающего сада, заявив о проблемах в отношениях.
– Хочешь правду – у нас дела плохи… У нас проблемы, и мы не знаем, как их решить, – говорится в тексте.
Трек War Game описывает ежедневное истощение и неопределенность в отношениях, а в песне Regrets певец затрагивает тему отцовства и боли из-за разлуки с детьми во время гастролей.
– Каждый раз, когда я выхожу из дома, ты думаешь, что я ухожу навсегда… Мне нужно закончить этот тур, но зачем? Я так много пропустил. Мне действительно нужно наверстать упущенное, – поет Ширан, обращаясь к своим дочерям.
Представители артиста пока не комментировали содержание новых треков.
Брак Эда Ширана – что известно
Эд Ширан и Черри Сиборн знакомы с детства. Они выросли в Саффолке, начав встречаться в 2015 году. Еще через три года пара сыграла частную свадьбу. Супруги воспитывают двух дочерей – Лиру и Юпитер.
Объявляя о релизе, Ширан опубликовал в Instagram подборку полароидных кадров из студии. Он объяснил, что дополнительные 14 треков — это “почти отдельный альбом” с разными темами и фитами с участием других артистов.
По словам артиста, 2025 год стал для него “годом Play”, а в 2026-м он отправляется в Loop Tour и продолжит работу над новым материалом.