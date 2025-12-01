Голлівудська легенда Джоан Коллінз вразила шанувальників своїм образом, з’явившись на відкритті мюзиклу Паддінгтон у лондонському театрі Savoy разом із чоловіком Персі Гібсоном.

Джоан Коллінз вийшла у світ із чоловіком

92-річна Коллінз приїхала на прем’єру, закутавшись у білу штучну хутряну шубу та пухнастий капелюх. Образ доповнювали чорні штани, високі чоботи та шкіряні рукавички.

Акторка зробила акцент на макіяжі – рожеві тіні та яскрава помада підкреслювали її настрій та впевненість.

Зараз дивляться

Поруч із нею був 60-річний Персі Гібсон, який обрав для виходу стильні картаті штани, сірий гольф та темний піджак. Пара охоче позувала фотографам, усміхаючись і тримаючись одне за одного.

Вона – королева!

Просто неймовірна!

Завжди беззаперечно буде однією з найелегантніших жінок у світі. І не лише завдяки Династії, хоча саме цей серіал допоміг зробити її відомою для ширшої аудиторії різного віку.

Абсолютно неперевершена та натхненна! – коментують образ зірки користувачі соцмереж.

Найдовший шлюб Джоан Коллінз

Персі Гібсон – п’ятий чоловік Джоан. Пара разом уже понад 20 років і торік відсвяткувала річницю пишною вечіркою у Claridge’s. Гібсон родом із Перу та працює продюсером, відомим, зокрема, за проєктом Хто хоче стати мільйонером.

Першим чоловіком зірки Голлівуду був ірландський актор Максвелл Рід, із яким вона одружилася у 1956-му і того ж року розлучилася.

Потім були стосунки з Ворреном Бітті, з яким Коллінз заручилася у 1960-му, але через його зради пара розійшлася, не встигнувши офіційно зареєструвати шлюб.

У 1963 році знаменитість вийшла заміж за актора і співака Ентоні Ньюлі, від якого народила двох дітей. Наступним її чоловіком був колишній менеджер Beatles Рон Касс, батько її доньки Кеті.

Четвертий шлюб – зі співаком Пітером Холмом – тривав три роки та призвів до конфлікту з її сестрою Джекі, якій він не подобався.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.