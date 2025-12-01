92-річна Джоан Коллінз під руку із пʼятим чоловіком стала зіркою червоного хідника
- Джоан Коллінз вражає своїм стилем та елегантністю.
- Акторка позувала з пʼятим чоловіком Персі Гібсоном.
- Цей шлюб – найтриваліший, ніж усі попередні разом.
Голлівудська легенда Джоан Коллінз вразила шанувальників своїм образом, з’явившись на відкритті мюзиклу Паддінгтон у лондонському театрі Savoy разом із чоловіком Персі Гібсоном.
Джоан Коллінз вийшла у світ із чоловіком
92-річна Коллінз приїхала на прем’єру, закутавшись у білу штучну хутряну шубу та пухнастий капелюх. Образ доповнювали чорні штани, високі чоботи та шкіряні рукавички.
Акторка зробила акцент на макіяжі – рожеві тіні та яскрава помада підкреслювали її настрій та впевненість.
Поруч із нею був 60-річний Персі Гібсон, який обрав для виходу стильні картаті штани, сірий гольф та темний піджак. Пара охоче позувала фотографам, усміхаючись і тримаючись одне за одного.
- Вона – королева!
- Просто неймовірна!
- Завжди беззаперечно буде однією з найелегантніших жінок у світі. І не лише завдяки Династії, хоча саме цей серіал допоміг зробити її відомою для ширшої аудиторії різного віку.
- Абсолютно неперевершена та натхненна! – коментують образ зірки користувачі соцмереж.
Найдовший шлюб Джоан Коллінз
Персі Гібсон – п’ятий чоловік Джоан. Пара разом уже понад 20 років і торік відсвяткувала річницю пишною вечіркою у Claridge’s. Гібсон родом із Перу та працює продюсером, відомим, зокрема, за проєктом Хто хоче стати мільйонером.
Першим чоловіком зірки Голлівуду був ірландський актор Максвелл Рід, із яким вона одружилася у 1956-му і того ж року розлучилася.
Потім були стосунки з Ворреном Бітті, з яким Коллінз заручилася у 1960-му, але через його зради пара розійшлася, не встигнувши офіційно зареєструвати шлюб.
У 1963 році знаменитість вийшла заміж за актора і співака Ентоні Ньюлі, від якого народила двох дітей. Наступним її чоловіком був колишній менеджер Beatles Рон Касс, батько її доньки Кеті.
Четвертий шлюб – зі співаком Пітером Холмом – тривав три роки та призвів до конфлікту з її сестрою Джекі, якій він не подобався.