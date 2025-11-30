Десятая неделя шоу Взвешенные и счастливые стала одной из самых напряженных в сезоне. Именно сейчас настала очередь Недели лузера – периода, когда любой может оказаться в роли мишени для команды, но при этом получить шанс доказать, что его недооценивали.

Как именно прошло соревнование и кто покинул проект в 10 выпуске от 30.11.2025, рассказывает STB.UA.

Как прошел 10 выпуск Взвешенные и счастливые 2025

В начале недели ведущий Даниэль Салем объявил правила нового этапа.

— На прошлой неделе вы определяли самого сильного участника. А на этой неделе задача сложнее — назвать самого слабого.

Команда должна была путем голосования выбрать того, кто начнет неделю со статусом самого слабого и получит черную метку.

Большинство отдало голоса за Викторию Армаш. Впрочем, в течение недели эта метка могла перейти к тому, кто покажет худший результат в любом из испытаний.

Даниэль подчеркнул, что борьба не ограничится конкурсами — стать слабее можно и на тренировках.

Кульминацией недели должна была стать Битва лузеров, после которой проигравший отправится на взвешивание с антибонусом +2 кг.

Первым испытанием стала экстремальная 2-километровая полоса препятствий Race Nation — организаторов самых сложных забегов в Украине.

— На дистанции будут препятствия, которые вам нужно преодолеть, чтобы добраться до финиша, — объяснил Даниэль.

Победитель должен был получить бонус −1 кг.

Как “самая слабая”, Виктория Армаш получила право выбрать трех самых сильных соперников и усложнить им задачу.

Она назвала Вадима, Славка и Магдалину и распределила между ними усложнения.

Первым до финиша добрался Вадим, получив −1 кг. Второй была Майя, третьей — Виктория Бровенко. Четвертую полосу завершила Надя, пятой — Виктория Армаш, шестым пришел Славко, седьмой — Магдалина.

Именно Магдалина Димид получила черную метку, переданную Викторией Армаш.

Во время тренировки Марина Боржемская объявила новые правила соревнования между участниками:

— У вас будет 7 упражнений, и после них определится лузер сегодняшней тренировки. Каждое упражнение вы будете делать до тех пор, пока кто-то первым не сдастся. Тот, кто будет выполнять упражнения неправильно, получит черный браслет. Тот, у кого из вас будет больше черных браслетов, попадет на Битву лузеров, и черная футболка может стать вашей.

Аналогичные условия поставил и Алексей Новиков. По итогам тренировок худшими стали Надежда в команде Марины и Виктория Бровенко в команде Алексея.

Именно эти две участницы должны были встретиться в Битве лузеров.

Но перед стартом Виктория Бровенко заявила, что не будет участвовать в испытании и сразу соглашается принять черную метку вместе с антибонусом +2 кг.

Такое решение стало неожиданностью и для участников, и для тренеров.

Кто покинул Взвешенные и счастливые 2025 в 10 выпуске

После взвешивания в номинацию попали Виктория Армаш и Надежда Варчук.

По решению участников проект в 10 выпуске от 30.11.2025 покинула Виктория Армаш.

Виктория замужем, ее муж — военнослужащий. В семье пока нет детей, ведь две беременности закончились срывами, и Виктория считает, что причиной может быть лишний вес.

Девушка работала мастером маникюра, сейчас временно безработная.

Она самый младший ребенок в семье, имеет старшего брата и двух сестер. С детства за ней в основном ухаживал отец, который находился в декрете.

Он никогда не отказывал дочери в желаниях. Первые лишние килограммы появились из-за любви к сладкому и жареному: конфетам, тортам, чипсам, шашлыкам и чебурекам. В 10 лет Вика весила примерно 75-80 кг.

Из-за веса девочка пережила много обид и буллинга от сверстников, поэтому стала замкнутой.

Виктория до сих пор избегает зеркал и не любит фотографироваться — ей кажется, что из-за полноты она выглядит непривлекательно.

