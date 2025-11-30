Десятий тиждень шоу Зважені та щасливі став одним із найнапруженіших у сезоні. Саме зараз настала черга Тижня лузера – періоду, коли будь-хто може опинитися в ролі мішені для команди, але при цьому отримати шанс довести, що його недооцінювали.

Як саме минуло змагання та хто залишив проєкт у 10 випуску від 30.11.2025, розповідає STB.UA.

Як минув 10 випуск Зважені та щасливі 2025

На початку тижня ведучий Даніель Салем оголосив правила нового етапу.

– Минулого тижня ви визначали найсильнішого учасника. А цього тижня завдання складніше – в очі назвати найслабшого.

Команда мала шляхом голосування вибрати того, хто розпочне тиждень зі статусом найслабшого та отримає чорну мітку.

Більшість віддала голоси за Вікторію Армаш. Утім, протягом тижня ця мітка могла перейти до того, хто покаже найгірший результат у будь-якому з випробувань.

Даніель наголосив, що боротьба не обмежиться конкурсами – стати слабшим можна й на тренуваннях.

Кульмінацією тижня мала стати Битва лузерів, після якої програвший вирушить на зважування з антибонусом +2 кг.

Першим випробуванням стала екстремальна 2-кілометрова смуга перешкод Race Nation – організаторів найскладніших забігів в Україні.

– На дистанції будуть перешкоди, які вам потрібно подолати, щоб дістатися фінішу, – пояснив Даніель.

Переможець мав отримати бонус −1 кг.

Як “найслабша”, Вікторія Армаш отримала право обрати трьох найсильніших суперників і ускладнити їм завдання.

Вона назвала Вадима, Славка та Маґдалину й розподілила між ними ускладнення.

Першим до фінішу дістався Вадим, отримавши −1 кг. Другою була Майя, третьою – Вікторія Бровенко. Четвертою смугу завершила Надя, п’ятою – Вікторія Армаш, шостим прийшов Славко, сьомою – Маґдалина.

Саме Маґдалина Димид отримала чорну мітку, передану Вікторією Армаш.

Під час тренування Марина Боржемська оголосила нові правила змагання між учасниками:

– У вас буде 7 вправ, і після них визначиться лузер сьогоднішнього тренування. Кожну вправу ви робитимете до тих пір, поки хтось першим не здасться. Той, хто буде виконувати вправи не правильно, отримає чорний браслет. Той, у кого з вас буде більше чорних браслетів, потрапить на Битву лузерів, і чорна футболка може стати вашою.

Аналогічні умови поставив і Олексій Новіков. За підсумком тренувань найгіршими стали Надія в команді Марини та Вікторія Бровенко в команді Олексія.

Саме ці дві учасниці мали зійтися у Битві лузерів.

Та перед стартом Вікторія Бровенко заявила, що не буде брати участь у випробуванні та одразу погоджується прийняти чорну мітку разом із антибонусом +2 кг.

Таке рішення стало несподіванкою і для учасників, і для тренерів.

Хто залишив Зважені та щасливі 2025 у 10 випуску

Після зважування у номінацію потрапили Вікторія Армаш і Надія Варчук.

За рішенням учасників проєкт у 10 випуску від 30.11.2025 залишила Вікторія Армаш.

Вікторія заміжня, її чоловік – військовослужбовець. У родині поки немає дітей, адже дві вагітності завершилися зривами, і Вікторія вважає, що причиною може бути зайва вага.

Дівчина працювала майстром манікюру, нині тимчасово безробітня.

Вона наймолодша дитина в родині, має старшого брата та двох сестер. З дитинства за нею переважно доглядав батько, який перебував у декреті.

Він ніколи не відмовляв доньці у бажаннях. Перші зайві кілограми з’явилися через любов до солодкого й смаженого: цукерок, тортів, чіпсів, шашликів та чебуреків. У 10 років Віка важила приблизно 75-80 кг.

Через вагу дівчинка пережила багато образ і булінгу від однолітків, тому стала замкненою.

Вікторія досі уникає дзеркал і не любить фотографуватися – їй здається, що через повноту вона виглядає непривабливо.

