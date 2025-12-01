Фотографи Влада та Костянтин Ліберови вперше стали батьками. Радісною новиною зіркова пара поділилася у соцмережах, опублікувавши фото з пологового.

Раніше під час гендер-паті вони дізналися, що в них буде син. Тепер вони познайомили малюка зі своїми підписниками.

Ліберови вперше стали батьками

Фоловери одразу відзначили, що це “найоригінальніше фото з пологового”, яке вони коли-небудь бачили. І дійсно, знімок вийшов нетривіальним.

Атмосферності йому додали образи та вирази облич молодих батьків, а Влада ще й вдягнула темні окуляри та бейсболку.

Хоч допис зʼявився сьогодні, Ліберови уточнили, що хлопчик народився у суботу, 29 листопада. Вони обрали для нього незвичне, хоча й доволі відоме імʼя.

– Привіт, маленький Ной! Ми тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело, – запевнили Влада та Костянтин.

Про те, що в них буде первісток, Влада та Костянтин Ліберови повідомили влітку. Тоді вони сказали, що довго чекали на ідеальний час для вагітності, поки не зрозуміли, що “його просто не існує” та наважилися на це зараз.

Родина Ліберових відома своїми воєнними репортажами. Вони працюють на передовій, знімають події в на лінії зіткнення та документують воєнні злочини. Їхні роботи публікують провідні світові ЗМІ, зокрема, The New York Times, BBC, Vogue, Forbes і Time.

