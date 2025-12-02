На войне погиб режиссер тревел-шоу Орел и решка Василий Хомко, позывной Бейрут. Ему было 45 лет.

Он пропал без вести во время выполнения боевого задания, а впоследствии его гибель подтвердила семья.

Погиб Василий Хомко – что известно

О смерти военнослужащего сообщила его жена Галина Спивак. Она почтила память любимого, уточнив, что Василий погиб в бою 2 октября, держа оружие.

– Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алматы, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим – сегодня все мы в бесконечном горе склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин, – написала Галина.

Василия Хомко похоронят на Национальном военном мемориальном кладбище. Прощание с режиссером и военным состоится в пятницу, 5 декабря. Служба в Михайловском соборе запланирована на 12:00.

Обращение Андрея Беднякова

Шоумен Андрей Бедняков, который как ведущий Орла и решки работал вместе с Хомко, попрощался с коллегой и призвал поклонников шоу поддержать семью Василия в это трудное время.

– Покойся с миром, господин режиссер. Мои лучшие эпизоды были с тобой, спасибо тебе. Увидимся. И еще снимем что-нибудь крутое. Смотри пока локацию, – написал Бедняков, добавив эмодзи в виде разбитого сердца.

Василий Хомко взял оружие в начале полномасштабного вторжения. Тогда он присоединился к 128 отдельной горно-штурмовой бригаде.

Ранее стало известно о гибели актера и военного Алексея Наконечного с позывным Артист. Боец попал в смертельную аварию, когда возвращался в свою часть после короткого отпуска.

Фото: Галина Спивак

