В июле 2025 года во время очередного российского обстрела Киева была уничтожена неизменная локация большинства студийных проектов телеканала СТБ: Все будет хорошо, Один за всех, Тайны ДНК и ДНК.Свои, пост-шоу Холостяк. Как найти любовь, Холостяк. Жизнь после проекта, пост-шоу проекта Взвешенные и счастливые и других.

Это произошло за два дня до съемок еженедельного взвешивания участников нового сезона Взвешенных и счастливых. Об уничтожении павильона СТБ в последнем выпуске проекта сообщил ведущий Даниэль Салем.

Россияне полностью уничтожили павильон СТБ

В результате вражеского обстрела люди, к счастью, не пострадали. Сам павильон и все, что в нем находилось, восстановлению не подлежало, поэтому команда проекта в рекордные сроки создала и адаптировала новую локацию для съемок.

Сейчас смотрят

Команда Starlight Media вместе со всеми украинцами уже неоднократно доказывала, что нас не запугает очередной вражеский террор, а наша главная ценность — люди.

— За нами очень тяжелая неделя, потому что сосед-агрессор в очередной раз напомнил о себе. В результате последней атаки на столицу наш съемочный павильон был полностью разрушен. Место, где много лет снимались любимые украинцами телепроекты, и где девять недель мы снимали взвешивание наших участников. Несмотря на это, мы продолжаем снимать наш проект, а участники — худеть. Здесь, в новой студии, мы снова и снова доказываем стойкость и несокрушимость украинцев, — подчеркнул в выпуске проекта Взвешенные и счастливые Даниэль Салем.

— Здесь люди находили друг друга, поддерживали друг друга, рассказывали, доверяли, изливали душу. Эти стены видели много слез и радости. И вот так за одну секунду уничтожить все это… Им нет прощения, — не сдержала эмоций одна из участниц нового сезона Взвешенных и счастливых Майя Безродная.

— В условиях войны, как бы ни было сложно, мы все равно продолжаем снимать. Продолжаем работать, потому что наш проект — о здоровом образе жизни, о надежде, об изменениях. Жизнь продолжается, — отметила неизменная тренерша Взвешенных и счастливых Марина Боржемская.

Напомним, это уже второй съемочный павильон СТБ, который был уничтожен вражеской ракетной атакой. В ноябре 2024 года российский обстрел разрушил павильон МастерШеф.

Тот самый родной дом проекта, в котором с самого первого сезона создавались лучшие украинские гастрономические истории и зажигались любимые страной звезды кулинарии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.