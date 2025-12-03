У липні 2025 року під час чергового російського обстрілу Києва було знищено незмінну локацію більшості студійних проєктів телеканалу СТБ: Все буде добре, Один за всіх, Таємниці ДНК і ДНК.Свої, пост-шоу Холостяк. Як знайти кохання, Холостяк. Життя після проєкту, пост-шоу проєкту Зважені та щасливі та інших.

Це сталося за два дні до зйомок щотижневого зважування учасників нового сезону Зважених та щасливих. Про знищення павільйону СТБ в останньому випуску проєкту повідомив ведучий Даніель Салем.

Росіяни повністю знищили павільйон СТБ

Унаслідок ворожого обстрілу люди, на щастя, не постраждали. Сам павільйон і все, що було в ньому, відновленню не підлягало, тому команда проєкту в рекордний термін створила та адаптувала нову локацію для зйомок.

Команда Starlight Media разом з усіма українцями вже неодноразово доводила, що нас не залякає черговий ворожий терор, а наша головна цінність — люди.

– Позаду в нас дуже важкий тиждень, бо сусід-агресор вкотре нагадав про себе. І в результаті останньої атаки на столицю вщент знищено наш знімальний павільйон. Місце, де багато років знімалися улюблені українцями телепроєкти, і де девʼять тижнів ми знімали зважування наших учасників. Попри це, ми продовжуємо знімати наш проєкт, а учасники — худнути. Тут, у новій студії, ми знов і знов раз доводимо стійкість та незламність українців, – наголосив у випуску проєкту Зважені та щасливі Даніель Салем.

– Тут люди знаходили одне одного, підтримували одне одного, розповідали, довірилися, виливали свою душу. Ці стіни бачили багато сліз та радості. І ось так за одну секунду знищити це все… Немає їм прощення, — не стримала емоцій одна з учасниць нового сезону Зважених Майя Безродна.

– В умовах війни, як би не було складно, ми все одно продовжуємо знімати. Продовжуємо працювати, тому що наш проєкт — про здоровий спосіб життя, про надію, про зміни. Життя триває, — зазначила незмінна тренерка Зважених та щасливих Марина Боржемська.

Нагадаємо, це вже другий знімальний павільйон СТБ, який було знищено ворожою ракетною атакою. У листопаді 2024 року російський обстріл зруйнував павільйон МастерШеф.

Той самий рідний дім проєкту, в якому від найпершого сезону створювались найкращі українські гастрономічні історії та запалювались улюблені країною зірки кулінарії.

