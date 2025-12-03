Ветеран войны и главный герой романтического реалити Холостяк 13 Александр “Терен” Будько признался, в каких сейчас отношениях с блогершей Еленой Мандзюк.

Ранее в сети ходили слухи о романе пары, а впоследствии Мандзюк заявила, что больше не общается с Тереном и даже заблокировала его в Instagram.

Терен о общении с Мандзюк

Ветеран войны заявил, что не поддерживает связь с блогершей. Александр не уточнил, почему они прекратили общение, однако подчеркнул, что считает Елену хорошим человеком.

Также он добавил, что благодарен блогерше за помощь украинским военным, и скучает по ее детям.

— Сейчас не общаемся. Так сложилось. Она хорошая, яркая, сильная женщина. Я благодарен ей за вклад в армию. Кстати, она очень много помогает. Я также довольно близко знаком с ее детьми, поэтому немного скучаю по ним. А так, все в порядке, — сказал Александр Терен.

Недавно Терен подогрел слухи о романе с участницей Холостяка 14 Виточкой Зварич. Ветеран публично пригласил девушку на свидание, а впоследствии она поделилась их совместным фото.

На снимке Виточка держит в руке красную розу. Терен прокомментировал пост, отметив, что у них были “хорошие вечерницы”. Больше подробностей о своих отношениях они не раскрывают.

Фото: Елена Мандзюк

