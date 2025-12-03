Скучаю по ее детям: Терен признался, в каких отношениях с Еленой Мандзюк
- Александр Терен рассказал, общается ли с Еленой Мандзюк.
- Также он признался, за что благодарен блогерше.
- Ранее в сети ходили слухи о романе пары.
Ветеран войны и главный герой романтического реалити Холостяк 13 Александр “Терен” Будько признался, в каких сейчас отношениях с блогершей Еленой Мандзюк.
Ранее в сети ходили слухи о романе пары, а впоследствии Мандзюк заявила, что больше не общается с Тереном и даже заблокировала его в Instagram.
Терен о общении с Мандзюк
Ветеран войны заявил, что не поддерживает связь с блогершей. Александр не уточнил, почему они прекратили общение, однако подчеркнул, что считает Елену хорошим человеком.
Также он добавил, что благодарен блогерше за помощь украинским военным, и скучает по ее детям.
— Сейчас не общаемся. Так сложилось. Она хорошая, яркая, сильная женщина. Я благодарен ей за вклад в армию. Кстати, она очень много помогает. Я также довольно близко знаком с ее детьми, поэтому немного скучаю по ним. А так, все в порядке, — сказал Александр Терен.
Недавно Терен подогрел слухи о романе с участницей Холостяка 14 Виточкой Зварич. Ветеран публично пригласил девушку на свидание, а впоследствии она поделилась их совместным фото.
На снимке Виточка держит в руке красную розу. Терен прокомментировал пост, отметив, что у них были “хорошие вечерницы”. Больше подробностей о своих отношениях они не раскрывают.
Фото: Елена Мандзюк