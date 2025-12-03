Ветеран війни та головний герой романтичного реаліті Холостяк 13 Олександр “Терен” Будько зізнався, в яких зараз стосунках із блогеркою Оленою Мандзюк.

Раніше в мережі ширилися чутки про роман пари, а згодом Мандзюк заявила, що більше не спілкується з Тереном і навіть заблокувала його в Instagram.

Терен про спілкування з Мандзюк

Ветеран війни заявив, що не підтримує зв’язок з блогеркою. Олександр не уточнив, чому вони припинили спілкування, однак наголосив, що вважає Олену хорошою людиною.

Також він додав, що вдячний блогерці за допомогу українським військовим, і сумує за її дітьми.

– Зараз не спілкуємося. Так сталося. Вона хороша, яскрава, сильна жінка. Я вдячний їй за вклад в армію. До речі, вона дуже багато допомагає. Я також досить близько знайомий з її дітьми, тому трохи сумую за ними. А так, все гаразд, – сказав Олександр Терен.

Нещодавно Терен підігрів чутки про роман з учасницею Холостяка 14 Віточкою Зварич. Ветеран публічно запросив дівчину на побачення, а згодом вона поділилася їхнім спільним фото.

На знімку Віточка тримає у руці червону троянду. Терен прокоментував допис, зазначивши у них були “гарні вечорниці”. Більше подробиць про свої стосунки вони не розкривають.

