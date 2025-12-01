Актриса Анна Сагайдачная, которая в прошлом году во второй раз стала мамой, прокомментировала слухи о третьей беременности.

Также звезда сериала Крепостная рассказала, как будет праздновать первый день рождения дочери Миры.

Сагайдачная о третьей беременности

На прошлой неделе на премьере фильма Поезд к Рождеству актриса появилась в свободном платье. Однако в комментарии журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малынюк она заверила, что не при надежде.

— Я? Боже! Я немного поправилась… Вы что? Нет, — сказала Анна Сагайдачная.

И несмотря на такой ответ, на днях актриса снова подогрела слухи о третьей беременности. На личной странице в Instagram Анна опубликовала видео, на котором дает друзьям конверт с важной новостью и смотрит на их реакцию.

— Решила сообщить одну важную новость. И посмотрите на их реакцию… Ну что, мои котики, какие варианты есть? Что это за новость такая? — заинтриговала актриса.

В комментариях подписчики предполагают, что таким образом Сагайдачная сообщила друзьям о будущем пополнении в семье.

Напомним, что Анна Сагайдачная воспитывает двоих детей: 6-летнего сына Тимура от первого брака и дочь Миру от нового избранника, личность которого она тщательно скрывает.

Уже скоро Мире исполнится один год. Важное событие актриса планирует отпраздновать в семейном кругу.

— 9 декабря нам уже год. Она еще очень маленькая. Празднование она не поймет, это больше для взрослых. Поэтому думаю, что отпразднуем в семейном кругу, вместе с детьми, вместе с родителями, — поделилась Сагайдачная.

