Лауреатка 14 премий Грэмми Тейлор Свифт заплатила значительную сумму, чтобы получить желаемую дату свадьбы в роскошном отеле Ocean House в районе Воч-Хилл в штате Род-Айленд.

Источники утверждают, что именно там поп-звезда планирует пожениться со своим женихом – игроком NFL Трэвисом Келси.

Пара хотела провести церемонию 13 июня 2026 года, однако этот день уже был забронирован другой парой. По информации инсайдеров, Свифт сделала конкурентам финансовое предложение, от которого они не смогли отказаться.

Почему Тейлор Свифт хочет свадьбу в Ocean House

Отель Ocean House давно попал в список желаемых локаций Свифт. После помолвки в августе пара начала формировать список гостей и поняла, что планирует пригласить значительно больше людей, чем ожидалось.

Ранее СМИ сообщали, что звезда рассматривала возможность провести свадьбу в своем поместье в Воч-Хилл. Однако это могло быть проблематично, поэтому влюбленные остановились на Ocean House — роскошном отеле, расположенном рядом с особняком знаменитости.

Почему именно эта дата

Дата 13 июня 2026 года была для певицы принципиальной. Поклонники знают, что 13 – ее любимое число, однако дело не только в этом.

Если записать дату свадьбы в формате 6/13/26 и сложить все цифры (6+1+3+2+6), получается 18. Далее 1+8 = 9.

По данным нумерологов, число 9 символизирует завершение цикла и открытие нового этапа. Оно олицетворяет трансформацию и переход к новой жизненной главе. Именно поэтому эта дата может совпадать с желанием Свифт и Келси начать совместную супружескую жизнь.

Пока ни Тейлор Свифт, ни Трэвис Келси не комментируют информацию о свадьбе. Отель Ocean House отказывается отвечать на запросы СМИ. Однако, судя по данным инсайдеров, подготовка к громкой церемонии уже началась.

