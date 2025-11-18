Кембриджский словарь объявил слово года. Им стал термин parasocial, описывающий одностороннюю эмоциональную связь, которую люди испытывают к знаменитостям, вымышленным персонажам или даже чат-ботам, управляемым искусственным интеллектом.

В издательстве говорят, что именно 2025 год сделал это слово массовым — из-за сочетания вирусных событий, реакций фанатов и бурного развития персонализированных ИИ-ассистентов.

Как parasocial стало словом года в 2025

Среди самых ярких примеров использования этого термина словарь приводит реакцию фанатов на помолвку Тейлор Свифт и Трэвиса Келса.

После того как певица объявила новость, соцсети заполонили посты типа I’m not being parasocial about it (Я не переживаю это так, как будто знаю их лично), а видео и обсуждения эмоций поклонников вызвали всплеск поисков значения слова.

По мнению экспертов, это показало, насколько глубоко люди начали “проживать” личные события со знаменитостями, с которыми не имеют никакого реального контакта.

Вместе с тем внимание к слову подогрели и другие события. Так, например, стример IShowSpeed заблокировал фанатку, называвшую себя его number 1 parasocial (парасоциальной №1). Также запуск аниме-компаньонов для Grok от xAI вызвал дискуссии о “нездоровой привязанности” к чат-ботам, а генпрокуроры США предупредили технокомпании о рисках для детей из-за парасоциальных отношений с ИИ.

– Многие люди чувствуют, что знают инфлюенсеров или ИИ-компаньонов лично. Но эти связи существуют только с одной стороны, – добавила профессор Кембриджского университета Симона Шналл.

Ранее онлайн-версия Кембриджского словаря расширилась на 6 212 новых слов, фраз и значений. Среди них – выражения из интернет-культуры, соцсетей и повседневной жизни, которые быстро вошли в обиход, такие как skibidi, delulu, tradwife и broligarchy.

