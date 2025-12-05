Лауреатка 14 премій Греммі Тейлор Свіфт заплатила значну суму, аби отримати бажану дату весілля у розкішному готелі Ocean House в районі Воч-Гілл у штаті Род-Айленд.

Джерела стверджують, що саме там попзірка планує одружитися зі своїм нареченим – гравцем NFL Тревісом Келсі.

Пара хотіла провести церемонію 13 червня 2026 року, однак цей день уже був заброньований іншою парою. За інформацією інсайдерів, Свіфт зробила конкурентам фінансову пропозицію, від якої вони не змогли відмовитися.

Чому Тейлор Свіфт хоче весілля в Ocean House

Готель Ocean House давно потрапив до списку бажаних локацій Свіфт. Після заручин у серпні пара почала формувати список гостей і зрозуміла, що планує запросити значно більше людей, ніж очікувалося.

Раніше медіа повідомляли, що зірка розглядала можливість провести весілля у своєму маєтку у Воч-Гілл. Однак це могло бути проблематично, тому закохані зупинилися на Ocean House – розкішному готелі, що розташований поруч з особняком знаменитості.

Чому саме ця дата

Дата 13 червня 2026 року була для співачки принциповою. Шанувальники знають, що 13 – її улюблене число, проте, справа не лише у цьому.

Якщо записати дату весілля у форматі 6/13/26 та скласти всі цифри (6+1+3+2+6), виходить 18. Далі 1+8 = 9.

За даними нумерологів, число 9 символізує завершення циклу й відкриття нового етапу. Воно уособлює трансформацію і перехід до нового життєвого розділу. Тож саме тому ця дата може збігатися із бажанням Свіфт та Келсі розпочати спільне подружнє життя.

Наразі ні Тейлор Свіфт, ні Тревіс Келсі не коментують інформацію про весілля. Готель Ocean House відмовляється відповідати на запити ЗМІ. Проте, судячи з даних інсайдерів, підготовка до гучної церемонії вже розпочалася.

Джерело : PageSix

