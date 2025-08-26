Тейлор Свіфт оголосила про заручини із зіркою американського футболу
Американська співачка та акторка Тейлор Свіфт вперше вийде заміж. Вона заручилася із зіркою американського футболу Тревісом Келсі.
Заручини Тейлор Свіфт з Тревісом Келсі
В Instagram Тейлор Свіфт поділилася радісною новиною, показавши зворушливий момент, коли її обранець опустився на одне коліно.
– Ваш вчитель англійської та вчитель фізкультури збираються одружитися, – йдеться у дописі.
Також Свіфт продемонструвала каблучку, яку їй подарував наречений, коли пропонував руку і серце.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Президент США Дональд Трамп привітав Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі із заручинами.
– Я бажаю їм великого успіху. Я вважаю, що він – чудовий гравець і хороша людина, а вона – надзвичайна особистість. Я бажаю їм великого успіху, – зазначив Трамп.
Стосунки 35-річної Тейлор Свіфт і спортсмена Тревіса Келсі активно обговорювалися з моменту їхньої першої публічної появи в жовтні 2023 року. Ініціатором знайомства був сам Келсі.
Він розповів, що спробував передати Свіфт свій номер телефону через браслет під час її виступу на стадіоні Arrowhead у Канзас-Сіті, де він грає за команду Chiefs, але не встиг цього зробити.
Після невдалої спроби він звернувся за допомогою до близьких до співачки людей, включно з її сім’єю, щоб привернути увагу зірки. Зрештою Тейлор зв’язалася з ним напряму, і незабаром вони зустрілися в Нью-Йорку.