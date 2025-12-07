Умер украинский кинорежиссер Вячеслав Криштофович
- В возрасте 78 лет скончался режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович, чьи фильмы представляли Украину на международных кинофорумах.
- В НСКУ его вспоминают как внимательного, доброжелательного наставника, который помогал вырастить новые голоса украинского кино.
В возрасте 78 лет умер украинский режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович.
Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в Facebook.
– Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича – человека большой внутренней культуры, мастера, который умел в самом простом увидеть важное. Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сочувствующим к характерам, откровенным в творческих поисках, – говорится в сообщении.
Там добавили, что больше всего он любил обучать тех, кто только приходил в профессию.
– Он всегда встречал их с надеждой и верой, и студенты Криштофовича будут помнить спокойствие, внимательность и доброжелательную требовательность Мастера, благодаря которым вырастали новые голоса нашего кино, – добавили в НСКУ.
О причинах смерти Вячеслава Криштофовича не сообщается.
Среди его режиссерских работ такие фильмы: Мелочи жизни (1980), Два гусара (1984), Одинокая женщина желает познакомиться (1986), Ребро Адама (1990), Приятель покойника (1997) и другие.
Ленты Ребро Адама и Приятель покойника участвовали в Двухнедельнике режиссеров на Каннском кинофестивале.
Кроме того, фильм Приятель покойника представлял Украину на соискание кинопремии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке в 1998 году и был номинирован на премию Европейской киноакадемии за лучший сценарий.
В 2018 году Криштофович получил кинопремию Золотая Дзиґа за развитие кино.