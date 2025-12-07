В возрасте 78 лет умер украинский режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович.

Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в Facebook.

Умер Вячеслав Криштофович

– Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича – человека большой внутренней культуры, мастера, который умел в самом простом увидеть важное. Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сочувствующим к характерам, откровенным в творческих поисках, – говорится в сообщении.

Там добавили, что больше всего он любил обучать тех, кто только приходил в профессию.

– Он всегда встречал их с надеждой и верой, и студенты Криштофовича будут помнить спокойствие, внимательность и доброжелательную требовательность Мастера, благодаря которым вырастали новые голоса нашего кино, – добавили в НСКУ.

О причинах смерти Вячеслава Криштофовича не сообщается.

Среди его режиссерских работ такие фильмы: Мелочи жизни (1980), Два гусара (1984), Одинокая женщина желает познакомиться (1986), Ребро Адама (1990), Приятель покойника (1997) и другие.

Ленты Ребро Адама и Приятель покойника участвовали в Двухнедельнике режиссеров на Каннском кинофестивале.

Кроме того, фильм Приятель покойника представлял Украину на соискание кинопремии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке в 1998 году и был номинирован на премию Европейской киноакадемии за лучший сценарий.

В 2018 году Криштофович получил кинопремию Золотая Дзиґа за развитие кино.

